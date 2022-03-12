https://tr.sputniknews.com/20220312/disisleri-bakani-cavusoglu-ile-ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyanin-gorusmesi-basladi-1054660820.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mirzoyan ile son derece verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mirzoyan ile son derece verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdik

Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T11:37+0300

2022-03-12T11:37+0300

2022-03-12T13:10+0300

politika

antalya diplomasi forumu

mevlüt çavuşoğlu

ararat mirzoyan

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün de devam ediyor.Çavuşoğlu ve Mirzoyan, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını ifade etti.Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkileri normalleştirmek için bir süreç başlatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Son derece verimli bir görüşme olduğunu, yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Malumunuz ilişkilerimizi normalleştirmek için bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan ve (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilciler görevlendirdik." dedi.Özel temsilcilerin, Moskova ve Viyana'da ilişkilerin tam normalleşmesini görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün biz de bunların üzerinden geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son cumartesi günü Bakü'deydim ve Azerbaycan da bu süreci destekliyor." diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki istikrar ve barışın herkesin yararına olduğunu belirterek, "Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı Ararat beyle de mutabık kaldık." ifadesini kullandı.Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından "Görüşmemizde ön koşulsuz diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve sınırların açılmasına yönelik normalleşme sürecini devam etme konusunda mutabık kaldık." dedi.Çavuşoğlu'na daveti için teşekkür eden Mirzoyan, "Bu davetin olumlu sinyal olduğunu düşünüyorum ve ben de olumlu karşıladım. Görüşmemizde, ön koşulsuz diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve sınırların açılmasına yönelik normalleşme sürecinin devamı konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.Karşılıklı atanan özel temsilcilerin bu yönde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Mirzoyan, "Umarım yakın zamanda sonuçlar olacak. Bölgemizde barışı ve refahı tesis etmek için bütün komşu ülkelerimizin gayret gösterdiğini görmek bizi sevindiriyor ve bu vizyon için çaba göstermeye Ermenistan'ın da hazır olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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antalya diplomasi forumu, mevlüt çavuşoğlu, ararat mirzoyan