https://tr.sputniknews.com/20220312/diyanetten-ali-erbasin-londradan-ev-alacagi-iddiasina-yonelik-aciklama-1054665643.html
Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama
Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama
Eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağına yönelik iddiasına yalanlama geldi. Diyanet... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T18:02+0300
2022-03-12T18:02+0300
2022-03-12T18:02+0300
türkiye
ali erbaş
londra
diyanet başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, söz konusu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi.Orhan, iddiaları yalanlayarak şöyle dedi:"FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak fetöcülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."
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ali erbaş, londra, diyanet başkanlığı
Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama
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Eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağına yönelik iddiasına yalanlama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Böyle bir satın alma asla olmamıştır" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, söz konusu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi.
Orhan, iddiaları yalanlayarak şöyle dedi:
"FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak fetöcülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."