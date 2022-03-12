Türkiye
CANLI | Beyaz Saray: Biden, Ukrayna'ya 200 milyon dolar savunma yardımı yapılmasını öngören muhtırayı imzaladı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220312/diyanetten-ali-erbasin-londradan-ev-alacagi-iddiasina-yonelik-aciklama-1054665643.html
Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama
Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama
Eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağına yönelik iddiasına yalanlama geldi. Diyanet... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T18:02+0300
2022-03-12T18:02+0300
türkiye
ali erbaş
londra
diyanet başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052535843_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_aaa31dfd33737a1200ab96c4c0ddf1ba.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, söz konusu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi.Orhan, iddiaları yalanlayarak şöyle dedi:"FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak fetöcülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."
türkiye
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1052535843_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9c96900b33897e0980a6a0e04fe5aca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali erbaş, londra, diyanet başkanlığı

Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama

18:02 12.03.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ
Abone olGoogle news
Eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağına yönelik iddiasına yalanlama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Böyle bir satın alma asla olmamıştır" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, söz konusu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi.
Orhan, iddiaları yalanlayarak şöyle dedi:
"FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak fetöcülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала