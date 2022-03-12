https://tr.sputniknews.com/20220312/diyanetten-ali-erbasin-londradan-ev-alacagi-iddiasina-yonelik-aciklama-1054665643.html

Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama

Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama

Eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağına yönelik iddiasına yalanlama geldi. Diyanet... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T18:02+0300

2022-03-12T18:02+0300

2022-03-12T18:02+0300

türkiye

ali erbaş

londra

diyanet başkanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Çömez, "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, söz konusu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi.Orhan, iddiaları yalanlayarak şöyle dedi:"FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak fetöcülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."

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ali erbaş, londra, diyanet başkanlığı