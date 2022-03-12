Türkiye
CANLI | Sony Pictures, Rusya'daki tüm departmanlarının çalışmalarını durdurdu
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220312/donbass-operasyonu-17-gununde-ukrayna-ordusuna-ait-mevzilere-siha-operasyonu-1054659737.html
Donbass operasyonu | 'Ukrayna'daki Pentagon laboratuvarlarında biyolojik silah geliştirildi'
Donbass operasyonu | 'Ukrayna'daki Pentagon laboratuvarlarında biyolojik silah geliştirildi'
Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyonun 17. gününde devam ederken, Kırım hükümetinin Başbakan Yardımcısı Muradov, ABD'nin Kırım'ın Ukrayna'nın bir... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T06:37+0300
2022-03-12T08:20+0300
ukrayna krizi
donbass
ukrayna
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054646503_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b9ffb8f9be5459a426c74fd292c8ff62.jpg
donbass
ukrayna
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054646503_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb71556f041856dc326227ca78ef8df4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donbass, ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonu | 'Ukrayna'daki Pentagon laboratuvarlarında biyolojik silah geliştirildi'

06:37 12.03.2022 (güncellendi: 08:20 12.03.2022)
Abone olGoogle news
Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyonun 17. gününde devam ederken, Kırım hükümetinin Başbakan Yardımcısı Muradov, ABD'nin Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğu zamanlarda Simferopol'deki biyolojik laboratuvarını açma planlarını yaptığını söyledi.
Rusya'nın Donbass operasyonu nedeniyle çeşitli ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken, Rusya ordusu, Ukrayna ordusuna ait askeri mevzilere operasyon düzenlemeye devam ediyor.
Kazak havayolu Qazaq Air de, sigorta kapsamının sona ermesi nedeniyle Rusya'ya ve Rusya üzerinden uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.
Donbass operasyonuna destek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
Donbass operasyonu | ABD, Duma Başkanı Volodin dahil 50'den fazla Rus vatandaşına yaptırım getirdi
Dün, 17:17
Önce yenilerÖnce eskiler
08:30 12.03.2022
Tayvan’dan Ukraynalılar için özel vize
Tayvan hükümeti, Rusya'nın Donbass operasyonu sonrası Tayvan’da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlatıldığı ve uygulamaya kapsamında, Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalıların şu anda uygulanan sınır kısıtlamalarından etkilenmeden Tayvan’a giriş yapabilecekleri belirtildi.
08:18 12.03.2022
Muradov: Ukrayna'daki gizli Pentagon laboratuvarlarında yıllarca biyolojik silahlar geliştirildi
Kırım hükümetinin Başbakan Yardımcısı Muradov, ABD'nin Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğu zamanlarda Simferopol'de biyolojik laboratuvar açma planlarını yaptığını söyledi.
Muradov, RIA'ya verdiği demeçte, "Ukrayna topraklarındaki Pentagon'un gizli laboratuvarlarında yıllarca biyolojik silahlar geliştirildi. Kırımlar bu konuyu biliyor ve Kırım'ın Rusya Federasyonu ile yeniden birleşmesi, Kırım'da patojen yaratma planlarının uygulanmasını engelledi" ifadelerini kullandı.
07:52 12.03.2022
07:46 12.03.2022
Sony Pictures, Rusya'daki tüm çalışmalarını durdurdu
Sony Pictures, Rusya'daki tüm departmanlarının çalışmalarını askıya aldı. Şirket ayrıca, televizyon programlarının haklarının devriyle ilgili anlaşmaları da dondurdu ve 'Spider-Man: No Way Home' dahil olmak üzere Rusya'daki filmlerinin dijital gösterimini erteledi.
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf : Sony Pictures
06:54 12.03.2022
Sırbistan lideri Vucic: NATO'nun Yugoslavya'daki savaş suçlarından sorumlu olmasını talep etmeyen hiç kimsenin, ahlaki olarak Ukrayna hakkında konuşmaya hakkı yok
06:45 12.03.2022
The Wall Street Journal: Roman Abramoviç'in Amerikan hedge fonlarındaki mevduatları, İngiliz hükümetinin kendisine yaptırımlar getirmesinin ardından bloke edildi.
Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye
© AFP 2022 / HRVOJE POLAN
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала