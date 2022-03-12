Donbass operasyonu | 'Ukrayna'daki Pentagon laboratuvarlarında biyolojik silah geliştirildi'

Tayvan’dan Ukraynalılar için özel vize

Tayvan hükümeti, Rusya'nın Donbass operasyonu sonrası Tayvan’da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlatıldığı ve uygulamaya kapsamında, Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalıların şu anda uygulanan sınır kısıtlamalarından etkilenmeden Tayvan’a giriş yapabilecekleri belirtildi.