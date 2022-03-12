Donbass operasyonu | 'Ukrayna'daki Pentagon laboratuvarlarında biyolojik silah geliştirildi'

Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyonun 17. gününde devam ederken, Kırım hükümetinin Başbakan Yardımcısı Muradov, ABD'nin Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğu zamanlarda Simferopol'deki biyolojik laboratuvarını açma planlarını yaptığını söyledi.
Rusya'nın Donbass operasyonu nedeniyle çeşitli ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken, Rusya ordusu, Ukrayna ordusuna ait askeri mevzilere operasyon düzenlemeye devam ediyor.
Kazak havayolu Qazaq Air de, sigorta kapsamının sona ermesi nedeniyle Rusya'ya ve Rusya üzerinden uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.
Tayvan hükümeti, Rusya'nın Donbass operasyonu sonrası Tayvan’da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlatıldığı ve uygulamaya kapsamında, Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalıların şu anda uygulanan sınır kısıtlamalarından etkilenmeden Tayvan’a giriş yapabilecekleri belirtildi.
08:18 12.03.2022
Muradov: Ukrayna'daki gizli Pentagon laboratuvarlarında yıllarca biyolojik silahlar geliştirildi
Kırım hükümetinin Başbakan Yardımcısı Muradov, ABD'nin Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğu zamanlarda Simferopol'de biyolojik laboratuvar açma planlarını yaptığını söyledi.
Muradov, RIA'ya verdiği demeçte, "Ukrayna topraklarındaki Pentagon'un gizli laboratuvarlarında yıllarca biyolojik silahlar geliştirildi. Kırımlar bu konuyu biliyor ve Kırım'ın Rusya Federasyonu ile yeniden birleşmesi, Kırım'da patojen yaratma planlarının uygulanmasını engelledi" ifadelerini kullandı.
07:52 12.03.2022
07:46 12.03.2022
Sony Pictures, Rusya'daki tüm çalışmalarını durdurdu
Sony Pictures, Rusya'daki tüm departmanlarının çalışmalarını askıya aldı. Şirket ayrıca, televizyon programlarının haklarının devriyle ilgili anlaşmaları da dondurdu ve 'Spider-Man: No Way Home' dahil olmak üzere Rusya'daki filmlerinin dijital gösterimini erteledi.