https://tr.sputniknews.com/20220312/fransada-asiri-sagci-zemmourun-afganistana-benzettigi-kentin-belediye-baskani-dava-acti-1054657722.html

Fransa’da aşırı sağcı Zemmour’un Afganistan’a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı

Fransa’da aşırı sağcı Zemmour’un Afganistan’a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı

Fransa’da Viry-Chatillon Belediye Başkanı Jean-Marie Vilain, kentini Afganistan'a benzeten aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a “hakaret” davası... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T02:54+0300

2022-03-12T02:54+0300

2022-03-12T02:54+0300

dünya

frans timmermans

viry-chatillon

jean-marie vilain

afganistan

eric zemmour

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Fransa'nın Başkenti Paris’e 20 kilometre mesafedeki kentin Belediye Başkanı Vilain, Zemmour’un sözlerini Viry-Chatillon’un onurunu ve itibarını zedelediği gerekçesiyle belediyesi adına Evry Mahkemesine şikayette bulundu.Eric Zemmour 7 Şubat’ta çıktığı France İnter radyosunda, Müslümanların sosyal ve ticari hayatta görünür oldukları Roubaix, Trappes, Viry-Chatillon, Vitry ve benzer diğer banliyöleri Afganistan’a benzetmişti. Zemmour daha önce de nefret teşvik ettiği için ceza almıştıParis Ceza Mahkemesi, 2020 yılında Cnews kanalındaki bir programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour’u, bu ifadeleriyle nefreti körüklediği gerekçesiyle bu yıl ocak ayında 10 bin avro para cezasına çarptırmıştı.

viry-chatillon

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frans timmermans, viry-chatillon, jean-marie vilain, afganistan, eric zemmour