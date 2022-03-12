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https://tr.sputniknews.com/20220312/fransada-asiri-sagci-zemmourun-afganistana-benzettigi-kentin-belediye-baskani-dava-acti-1054657722.html
Fransa’da aşırı sağcı Zemmour’un Afganistan’a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı
Fransa’da aşırı sağcı Zemmour’un Afganistan’a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı
Fransa’da Viry-Chatillon Belediye Başkanı Jean-Marie Vilain, kentini Afganistan'a benzeten aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a “hakaret” davası... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T02:54+0300
2022-03-12T02:54+0300
dünya
frans timmermans
viry-chatillon
jean-marie vilain
afganistan
eric zemmour
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Fransa'nın Başkenti Paris’e 20 kilometre mesafedeki kentin Belediye Başkanı Vilain, Zemmour’un sözlerini Viry-Chatillon’un onurunu ve itibarını zedelediği gerekçesiyle belediyesi adına Evry Mahkemesine şikayette bulundu.Eric Zemmour 7 Şubat’ta çıktığı France İnter radyosunda, Müslümanların sosyal ve ticari hayatta görünür oldukları Roubaix, Trappes, Viry-Chatillon, Vitry ve benzer diğer banliyöleri Afganistan’a benzetmişti. Zemmour daha önce de nefret teşvik ettiği için ceza almıştıParis Ceza Mahkemesi, 2020 yılında Cnews kanalındaki bir programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour’u, bu ifadeleriyle nefreti körüklediği gerekçesiyle bu yıl ocak ayında 10 bin avro para cezasına çarptırmıştı.
viry-chatillon
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frans timmermans, viry-chatillon, jean-marie vilain, afganistan, eric zemmour

Fransa’da aşırı sağcı Zemmour’un Afganistan’a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı

02:54 12.03.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNEric Zemmour
Eric Zemmour - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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Fransa’da Viry-Chatillon Belediye Başkanı Jean-Marie Vilain, kentini Afganistan'a benzeten aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a “hakaret” davası açtı.
Fransa'nın Başkenti Paris’e 20 kilometre mesafedeki kentin Belediye Başkanı Vilain, Zemmour’un sözlerini Viry-Chatillon’un onurunu ve itibarını zedelediği gerekçesiyle belediyesi adına Evry Mahkemesine şikayette bulundu.
Eric Zemmour 7 Şubat’ta çıktığı France İnter radyosunda, Müslümanların sosyal ve ticari hayatta görünür oldukları Roubaix, Trappes, Viry-Chatillon, Vitry ve benzer diğer banliyöleri Afganistan’a benzetmişti.
Zemmour daha önce de nefret teşvik ettiği için ceza almıştı
Paris Ceza Mahkemesi, 2020 yılında Cnews kanalındaki bir programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour’u, bu ifadeleriyle nefreti körüklediği gerekçesiyle bu yıl ocak ayında 10 bin avro para cezasına çarptırmıştı.
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