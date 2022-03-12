İsrailli milletvekili Zoabi, Herzog’un Türkiye ziyaretini değerlendirdi: Olumlu adımların ilki

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün de devam ediyor.



Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkan Yardımcısı ve Meretz Milletvekili Ghaida Rinawie Zoabi, Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme sürecine dikkat çekti. “Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerdeki pozitif değişime çok olumlu bakıyorum” diyen Zoabi, “İsrailliler bu konuda çok heyecanlı, Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyorlar. Özellikle turizm, ticaret ve ekonomik alanda işbirliği ve ortaklık anlamında birkaç yıl öncesindeki ilişkileri devam ettirmeyi gerçekten arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkiye ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de işbirliği yapabileceğini de söyleyen Zoabi, “Cumhurbaşkanımız Yitzak Hertzog’un Türkiye ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yakın gelecekte çok olumlu görüşmelerin ve adımların ilki olduğunu düşünüyorum. Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun İsrail ziyaretinin de sevindirici bir adım olacağını düşünüyorum” dedi.