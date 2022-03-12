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İsrailli milletvekili Zoabi, Herzog’un Türkiye ziyaretini değerlendirdi: Olumlu adımların ilki
İsrailli milletvekili Zoabi, Herzog’un Türkiye ziyaretini değerlendirdi: Olumlu adımların ilki
İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkan Yardımcısı ve Meretz Milletvekili Ghaida Rinawie Zoabi, Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme sürecini Sputnik’e... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T12:20+0300
2022-03-12T12:21+0300
politika
antalya diplomasi forumu
israil
türkiye
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün de devam ediyor.Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkan Yardımcısı ve Meretz Milletvekili Ghaida Rinawie Zoabi, Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme sürecine dikkat çekti. “Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerdeki pozitif değişime çok olumlu bakıyorum” diyen Zoabi, “İsrailliler bu konuda çok heyecanlı, Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyorlar. Özellikle turizm, ticaret ve ekonomik alanda işbirliği ve ortaklık anlamında birkaç yıl öncesindeki ilişkileri devam ettirmeyi gerçekten arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de işbirliği yapabileceğini de söyleyen Zoabi, “Cumhurbaşkanımız Yitzak Hertzog’un Türkiye ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yakın gelecekte çok olumlu görüşmelerin ve adımların ilki olduğunu düşünüyorum. Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun İsrail ziyaretinin de sevindirici bir adım olacağını düşünüyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/israil-cumhurbaskani-herzog-sicak-karsilama-icin-cumhurbaskani-erdogana-minnettarim-1054572391.html
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antalya diplomasi forumu, israil, türkiye

İsrailli milletvekili Zoabi, Herzog’un Türkiye ziyaretini değerlendirdi: Olumlu adımların ilki

12:20 12.03.2022 (güncellendi: 12:21 12.03.2022)
© AFP 2022 / -Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme
Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© AFP 2022 / -
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Maksim Durnev
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkan Yardımcısı ve Meretz Milletvekili Ghaida Rinawie Zoabi, Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme sürecini Sputnik’e değerlendirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle bugün de devam ediyor.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkan Yardımcısı ve Meretz Milletvekili Ghaida Rinawie Zoabi, Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme sürecine dikkat çekti. “Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerdeki pozitif değişime çok olumlu bakıyorum” diyen Zoabi, “İsrailliler bu konuda çok heyecanlı, Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyorlar. Özellikle turizm, ticaret ve ekonomik alanda işbirliği ve ortaklık anlamında birkaç yıl öncesindeki ilişkileri devam ettirmeyi gerçekten arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de işbirliği yapabileceğini de söyleyen Zoabi, “Cumhurbaşkanımız Yitzak Hertzog’un Türkiye ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yakın gelecekte çok olumlu görüşmelerin ve adımların ilki olduğunu düşünüyorum. Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun İsrail ziyaretinin de sevindirici bir adım olacağını düşünüyorum” dedi.
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