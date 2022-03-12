https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbul-bogazinda-suruklenen-gemi-kurtarildi-1054658635.html

İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

boğaz

gemi

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

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istanbul, boğaz, gemi