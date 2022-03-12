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https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbul-bogazinda-suruklenen-gemi-kurtarildi-1054658635.html
İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
boğaz
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
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istanbul, boğaz, gemi

İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı

04:19 12.03.2022 (güncellendi: 04:26 12.03.2022)
© AAKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
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