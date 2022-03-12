https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbul-bogazinda-suruklenen-gemi-kurtarildi-1054658635.html
İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T04:19+0300
2022-03-12T04:19+0300
2022-03-12T04:26+0300
türkiye
istanbul
boğaz
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
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istanbul, boğaz, gemi
İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
04:19 12.03.2022 (güncellendi: 04:26 12.03.2022) Abone ol
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi" ifadeleri kullanıldı.