https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbuldaki-avmler-12-mart-cumartesi-gunu-1200-1900-arasi-acik-olacak-1054655765.html
İstanbul'daki AVM'ler 12 Mart cumartesi günü 12.00-19.00 arası açık olacak
İstanbul'daki AVM'ler 12 Mart cumartesi günü 12.00-19.00 arası açık olacak
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'daki AVM'lerin yarın saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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Avdagiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:"İstanbul’daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM’lerin yarın 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’da kapanmasına karar verilmiştir."
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istanbul, avm
İstanbul'daki AVM'ler 12 Mart cumartesi günü 12.00-19.00 arası açık olacak
00:32 12.03.2022 (güncellendi: 00:36 12.03.2022) Abone ol
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'daki AVM'lerin yarın saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.
Avdagiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:
"İstanbul’daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM’lerin yarın 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’da kapanmasına karar verilmiştir."