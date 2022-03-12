https://tr.sputniknews.com/20220312/kocaeliden-istanbul-istikametine-tir-ve-kamyonlarin-gecisine-izin-verilmiyor-1054669227.html
Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor
Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor
Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyon trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Trafik akışını daha sağlıklı... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T22:10+0300
2022-03-12T22:10+0300
2022-03-12T22:09+0300
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kocaeli
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İstanbul'dan Kocaeli'ye TIR ve kamyonların geçişine izin verilmediğini hatırlatarak, Kocaeli'den de İstanbul istikametine yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Bu kısıtlamadan yaş sebze ve meyve ile sağlık gereçleri taşıyan TIR ve kamyonların hariç tutulduğunu aktaran Yavuz şunları söyledi:
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kocaeli, istanbul, kar
Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor
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Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyon trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Trafik akışını daha sağlıklı kılabilmek için aldığımız bir karar bu" dedi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İstanbul'dan Kocaeli'ye TIR ve kamyonların geçişine izin verilmediğini hatırlatarak, Kocaeli'den de İstanbul istikametine yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirdiklerini açıkladı.
Bu kısıtlamadan yaş sebze ve meyve ile sağlık gereçleri taşıyan TIR ve kamyonların hariç tutulduğunu aktaran Yavuz şunları söyledi:
"Bunu taşıyan TIR ve kamyonlara izin veriyoruz. Onun dışındakileri bir müddet bekleteceğiz. Çünkü yoğun bir kar yağışı var. Trafik akışını daha sağlıklı kılabilmek için aldığımız bir karar bu. İstanbul'la iş birliği yaparak alınmış bir karar."