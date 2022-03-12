Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

"Bunu taşıyan TIR ve kamyonlara izin veriyoruz. Onun dışındakileri bir müddet bekleteceğiz. Çünkü yoğun bir kar yağışı var. Trafik akışını daha sağlıklı kılabilmek için aldığımız bir karar bu. İstanbul'la iş birliği yaparak alınmış bir karar."