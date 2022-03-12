https://tr.sputniknews.com/20220312/kremlin-ukrayna-ile-video-gorusmelerinde-rusyayi-medinskiy-temsil-etti-1054666338.html

Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti

Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yla yapılan bir dizi video görüşmesinde Rusya tarafını Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in temsil ettiğini duyurdu. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T18:31+0300

2022-03-12T18:31+0300

2022-03-12T18:50+0300

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir menşov

vladimir medinskiy

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmelerle ilgili soruya yanıt verdi.Peskov, "Evet, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Rus heyetine Medinskiy başkanlık etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220312/canliputinden-macron-scholze-asiri-milliyetcilerin-suclarinin-sonlanmasi-icin-kieve-nufuz-edin-1054664293.html

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir menşov, vladimir medinskiy