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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220312/kremlin-ukrayna-ile-video-gorusmelerinde-rusyayi-medinskiy-temsil-etti-1054666338.html
Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti
Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yla yapılan bir dizi video görüşmesinde Rusya tarafını Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in temsil ettiğini duyurdu. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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kremlin
dmitriy peskov
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir menşov
vladimir medinskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmelerle ilgili soruya yanıt verdi.Peskov, "Evet, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Rus heyetine Medinskiy başkanlık etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220312/canliputinden-macron-scholze-asiri-milliyetcilerin-suclarinin-sonlanmasi-icin-kieve-nufuz-edin-1054664293.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir menşov, vladimir medinskiy

Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti

18:31 12.03.2022 (güncellendi: 18:50 12.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yla yapılan bir dizi video görüşmesinde Rusya tarafını Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in temsil ettiğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmelerle ilgili soruya yanıt verdi.
Peskov, "Evet, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Rus heyetine Medinskiy başkanlık etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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