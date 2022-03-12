https://tr.sputniknews.com/20220312/kremlin-ukrayna-ile-video-gorusmelerinde-rusyayi-medinskiy-temsil-etti-1054666338.html
Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti
Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yla yapılan bir dizi video görüşmesinde Rusya tarafını Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in temsil ettiğini duyurdu. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T18:31+0300
2022-03-12T18:31+0300
2022-03-12T18:50+0300
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir menşov
vladimir medinskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmelerle ilgili soruya yanıt verdi.Peskov, "Evet, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Rus heyetine Medinskiy başkanlık etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220312/canliputinden-macron-scholze-asiri-milliyetcilerin-suclarinin-sonlanmasi-icin-kieve-nufuz-edin-1054664293.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir menşov, vladimir medinskiy
Kremlin: Ukrayna ile video görüşmelerinde Rusya’yı Medinskiy temsil etti
18:31 12.03.2022 (güncellendi: 18:50 12.03.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yla yapılan bir dizi video görüşmesinde Rusya tarafını Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’in temsil ettiğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmelerle ilgili soruya yanıt verdi.
Peskov, "Evet, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Rus heyetine Medinskiy başkanlık etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.