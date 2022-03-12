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MHP lideri Bahçeli: ABD kendisine çekidüzen vermelidir
MHP lideri Bahçeli: ABD kendisine çekidüzen vermelidir
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. ABD'nin Türkiye'yi Rusya'ya yönelik... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T13:49+0300
2022-03-12T13:52+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti genel merkezinde 'Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ukrayna krizi nedeniyle başta ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına değinen Bahçeli, "Rusya’ya yönelik yaptırımlar doğru bir yaklaşım değil" dedi. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmasının doğru olmadığını söyleyen Bahçeli, "Savaşa girmeden, savaşın öncülüğüne talip olmak, savaşı tahrik etmek gibi yaklaşımlara dikkat etmemek lazımdır. ABD, kendisine çeki düzen vermeli. Bu dünyanın ABD'ye soracağı çok soru vardır. Bunlar Irak'tır, Afganistan'dır, Suriye'dir, terörist faaliyetlerdir. Bunları yaparken dünyadan ABD'ye 'Bana ekonomik yaptırım uygulayın, ben vazgeçeyim' dememiştir. Türkiye'yi de buna ortak etmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi muhalifleri sosyal kargaşayı artırmak için söylenmedik söz bırakmadı.Bahçeli, "Bu milletin ve dünyanın ABD'ye soracağı çok soru var. Bunlardan biri Irak, bir tanesi Afganistan, bir tanesi Suriye'dir. Terörist faaliyetlere sağladığı silahlandırmadır. Türkiye'yi bunu ortak etmek istiyor" diye konuştu.Konuşmasında ikincisi düzenlenen Antalya Diplomosi Forumu'na da değinen Bahçeli, "Barış yolunda atılmış bir adımdır. Barış sağlayabilecek müzakerenin başlangıcı yapılmış ve başarılı olmuştur. İki ülkenin bakanını Antalya'da bir araya gelmelerinin kabulünün yanında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın masada olması hakemlik olarak tanınması anlamına gelir. Bu br başlangıçtır, sonucun elde edilmesi için hayırlı bir adımdır. Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bazı basınımızın manşetleri barış gerçekleşmedi, barış olmadı gibi olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek olan umudu şimdiden söndürmeye gayret etmişlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Türkiye'nin bu konuma gelmesindeki diplomatik başarı olarak görülmelidir" dedi.
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devlet bahçeli, mhp, ukrayna krizi, rusya, abd, ab

MHP lideri Bahçeli: ABD kendisine çekidüzen vermelidir

13:49 12.03.2022 (güncellendi: 13:52 12.03.2022)
© MHPBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© MHP
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. ABD'nin Türkiye'yi Rusya'ya yönelik yaptırımlara ortak etmek istediğini söyleyen Bahçeli, "Bu konuda ABD kendisine çekidüzen vermelidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti genel merkezinde 'Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ukrayna krizi nedeniyle başta ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına değinen Bahçeli, "Rusya’ya yönelik yaptırımlar doğru bir yaklaşım değil" dedi.

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmasının doğru olmadığını söyleyen Bahçeli, "Savaşa girmeden, savaşın öncülüğüne talip olmak, savaşı tahrik etmek gibi yaklaşımlara dikkat etmemek lazımdır. ABD, kendisine çeki düzen vermeli. Bu dünyanın ABD'ye soracağı çok soru vardır. Bunlar Irak'tır, Afganistan'dır, Suriye'dir, terörist faaliyetlerdir. Bunları yaparken dünyadan ABD'ye 'Bana ekonomik yaptırım uygulayın, ben vazgeçeyim' dememiştir. Türkiye'yi de buna ortak etmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi muhalifleri sosyal kargaşayı artırmak için söylenmedik söz bırakmadı.
Bahçeli, "Bu milletin ve dünyanın ABD'ye soracağı çok soru var. Bunlardan biri Irak, bir tanesi Afganistan, bir tanesi Suriye'dir. Terörist faaliyetlere sağladığı silahlandırmadır. Türkiye'yi bunu ortak etmek istiyor" diye konuştu.
Konuşmasında ikincisi düzenlenen Antalya Diplomosi Forumu'na da değinen Bahçeli, "Barış yolunda atılmış bir adımdır. Barış sağlayabilecek müzakerenin başlangıcı yapılmış ve başarılı olmuştur. İki ülkenin bakanını Antalya'da bir araya gelmelerinin kabulünün yanında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın masada olması hakemlik olarak tanınması anlamına gelir. Bu br başlangıçtır, sonucun elde edilmesi için hayırlı bir adımdır. Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bazı basınımızın manşetleri barış gerçekleşmedi, barış olmadı gibi olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek olan umudu şimdiden söndürmeye gayret etmişlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Türkiye'nin bu konuma gelmesindeki diplomatik başarı olarak görülmelidir" dedi.

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