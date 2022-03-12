https://tr.sputniknews.com/20220312/milli-sporcu-elvira-kamaloglu-avrupa-sampiyonu-oldu-1054657153.html

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

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spor

güreş

milli sporcu

bulgaristan

şampiyon

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Kadınlar Serbest stil müsabakalarının son gününde mindere çıkan Elvira Kamaloğlu, altın madalya kazandı.Filibe kentinde devam eden organizasyonda Elvira, sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behcetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.Bütün maçlarını kazanan milli güreşçi, son karşılaşmasında Dollak'ı 8-6 yendi ve 57 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.Eleme maçlarında İspanyol ve Bulgar rakiplerini sayı vermeden yenen Kamaloğlu, 57 kg yarı final maçında, Polonyalı rakibini son puan(6-6) avantajı ile geçti. Final maçında Macar Tamara Dollak’la karşılaşan milli sporcumuz, minderden 8-6 üstün ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu.

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güreş, milli sporcu, bulgaristan, şampiyon