Türkiye
CANLI | Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: Rusya'ya hava sahamızı kapatmayı tercih etmediğimiz için baskı altındayız
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220312/prof-dr-gorurden-erzurum-uyarisi-50-buyuklugune-kadar-deprem-beklenebilir-1054671007.html
Prof. Dr. Görür'den Erzurum uyarısı: 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir
Prof. Dr. Görür'den Erzurum uyarısı: 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir
Erzurum'da bugün meydana gelen depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonda 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir" dedi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T23:16+0300
2022-03-12T23:15+0300
türkiye
erzurum
çatışma
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/70/1039937029_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_2691cc02e170282bb4493cbc7498227a.jpg
Erzurum'un Çat ilçesinde bugün saat 13.39'da Çat ilçe merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi.Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden depreme ilişkin görüşlerini paylaştı.Prof. Dr. Görür şu ifadeleri kullandı:
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/70/1039937029_278:0:2411:1600_1920x0_80_0_0_743f3c367105c217730797433d75c7b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erzurum, çatışma, deprem

Prof. Dr. Görür'den Erzurum uyarısı: 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir

23:16 12.03.2022
© DHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Erzurum'da bugün meydana gelen depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonda 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir" dedi.
Erzurum'un Çat ilçesinde bugün saat 13.39'da Çat ilçe merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi.
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden depreme ilişkin görüşlerini paylaştı.
Prof. Dr. Görür şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, Erzurum Çat/Budaklar’da 2 saat önce 4,0’lük deprem oldu. Deprem Tüysüz Gölünün doğusunda KD-GB uzanımlı bir fay zonu içerisinde. Fay uzunukları 3-20 km arasında değişiyor. Bu zonda 5’0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir. Asıl büyük faylar Erzurum’a doğru".
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала