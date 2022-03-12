https://tr.sputniknews.com/20220312/prof-dr-gorurden-erzurum-uyarisi-50-buyuklugune-kadar-deprem-beklenebilir-1054671007.html
Prof. Dr. Görür'den Erzurum uyarısı: 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir
Prof. Dr. Görür'den Erzurum uyarısı: 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir
Erzurum'da bugün meydana gelen depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonda 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir" dedi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T23:16+0300
2022-03-12T23:16+0300
2022-03-12T23:15+0300
türkiye
erzurum
çatışma
deprem
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Erzurum'un Çat ilçesinde bugün saat 13.39'da Çat ilçe merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi.Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden depreme ilişkin görüşlerini paylaştı.Prof. Dr. Görür şu ifadeleri kullandı:
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erzurum, çatışma, deprem
Prof. Dr. Görür'den Erzurum uyarısı: 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir
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Erzurum'da bugün meydana gelen depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonda 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir" dedi.
Erzurum'un Çat ilçesinde bugün saat 13.39'da Çat ilçe merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi.
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden depreme ilişkin görüşlerini paylaştı.
Prof. Dr. Görür şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, Erzurum Çat/Budaklar’da 2 saat önce 4,0’lük deprem oldu. Deprem Tüysüz Gölünün doğusunda KD-GB uzanımlı bir fay zonu içerisinde. Fay uzunukları 3-20 km arasında değişiyor. Bu zonda 5’0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir. Asıl büyük faylar Erzurum’a doğru".