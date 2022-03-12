Prof. Dr. Görür'den Erzurum uyarısı: 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir

Arkadaşlar, Erzurum Çat/Budaklar’da 2 saat önce 4,0’lük deprem oldu. Deprem Tüysüz Gölünün doğusunda KD-GB uzanımlı bir fay zonu içerisinde. Fay uzunukları 3-20 km arasında değişiyor. Bu zonda 5’0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir. Asıl büyük faylar Erzurum’a doğru".