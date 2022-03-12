https://tr.sputniknews.com/20220312/secim-kanunu-teklifi-haftaya-meclise-geliyor-1054667049.html
Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi haftaya TBMM'ye sunulacak. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T19:21+0300
2022-03-12T19:21+0300
2022-03-12T19:21+0300
politika
tbmm
seçim yasası
ak parti
mhp
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AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak.NTV'de yer alan habere göre, teklife yönelik ayrıntıları, çalışmayı yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ortak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.15 maddelik teklif iki partinin ortak imzasıyla verilecek. Teklifle seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, seçim yasası, ak parti, mhp
Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
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Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi haftaya TBMM'ye sunulacak.
AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak.
NTV'de yer alan habere göre, teklife yönelik ayrıntıları, çalışmayı yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ortak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.
15 maddelik teklif iki partinin ortak imzasıyla verilecek. Teklifle seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.
Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.