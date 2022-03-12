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Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi haftaya TBMM'ye sunulacak. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T19:21+0300
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politika
tbmm
seçim yasası
ak parti
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AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak.NTV'de yer alan habere göre, teklife yönelik ayrıntıları, çalışmayı yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ortak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.15 maddelik teklif iki partinin ortak imzasıyla verilecek. Teklifle seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.
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tbmm, seçim yasası, ak parti, mhp

Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor

19:21 12.03.2022
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
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Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi haftaya TBMM'ye sunulacak.
AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak.

NTV'de yer alan habere göre, teklife yönelik ayrıntıları, çalışmayı yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ortak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.
15 maddelik teklif iki partinin ortak imzasıyla verilecek. Teklifle seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.
Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.
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