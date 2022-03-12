https://tr.sputniknews.com/20220312/senegalde-ruanda-soykirimiyla-ilgili-roportaj-yapan-gazeteciyi-isten-cikaran-bbcye-ceza-1054662582.html

Senegal'de Ruanda soykırımıyla ilgili röportaj yapan gazeteciyi işten çıkaran BBC'ye ceza

Senegal'de Ruanda soykırımıyla ilgili röportaj yapan gazeteciyi işten çıkaran BBC'ye ceza

Senegal mahkemesi, "Ruanda: Turkuaz Operasyonu Hakkındaki Gerçek" adlı kitabın yazarı Charles Onana ile röportaj yaptığı için gazeteci Jacques Matand... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T14:27+0300

2022-03-12T14:27+0300

2022-03-12T14:27+0300

dünya

ruanda soykırımı

bbc

senegal

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Dakar İş Mahkemesi, dün verdiği kararda BBC'nin, Onana ile Kasım 2019'da röportaj yaparken, sadece yazara söz hakkı vererek Ruanda yönetimine danışmadığı için tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle Matand'ı işten atmasını haksız buldu.Mahkeme, gazetecinin profesyonel bir hata yaptığına dair delil bulunmadığına hükmetti.BBC'nin Matand'ın Şubat 2020'de iş sözleşmesini feshetmesini "haksız işten çıkarma" olarak niteleyen mahkeme, kanalın Kongo asıllı gazeteciye 10 milyon CFA frangı (yaklaşık 248 bin lira) ödemesine karar verdi.Matand, haklarını iade eden karardan memnuniyet duyduğunu belirtti.Kararın, hiçbir BBC ya da gazetecilik kuralını ihlal etmediğini gösterdiğine dikkati çeken Matand, "Bana yaptıkları muameleden sonra tabii ki BBC'ye asla dönmem ancak işime her zaman tutkuyla bağlıyım." ifadesini kullandı.BBC'nin iç istatistiklerine göre Onana röportajı, aynı formattaki diğer mülakata oranla en fazla takip edilen röportaj olmuştu.BBC Afrika Editörü Anne Look Thiam, gazeteciye gönderilen işten çıkarma mektubunda kanalın Ruanda yönetiminin şikayeti üzerine bu kararı aldığını belirtmişti.Ruandalı yetkililer ise röportajdan haberdar olunmadığı, konuya ilişkin BBC ile temasa geçilmediğini açıklamıştı.Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame, soykırımın parçası olmakla suçlanmıştıDiyambi'nin tartışmalı röportajını yaptığı Onana, kitabında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame liderliğindeki Tutsi Ruanda Yurtsever Cephesini (RPF) Hutulara karşı soykırım suçu işlemekle ve dönemin Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağını düşürerek Tutsilere karşı soykırımın başlamasına yol açmakla suçluyor.Onana, Kagame'nin iktidar uğruna Tutsilerin katledilmesine göz yumduğunu ve soykırımı yapan Hutu yönetimine destek veren Fransız liderleri akladığını ileri sürüyor.

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ruanda soykırımı, bbc, senegal