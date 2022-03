Şili'nin yeni Devlet Başkanı Boric: Zenginliğin yeniden dağıtılması gerekiyor

https://tr.sputniknews.com/20220312/silinin-yeni-devlet-baskani-boric-zenginligin-yeniden-dagitilmasi-gerekiyor-1054659187.html

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric, görevi devraldıktan sonra yaptığı ilk konuşmasında, "Zenginliğin yeniden dağıtımı olmazsa ve sadece az bir kesimde... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

Yemin ederek devlet başkanlığı görevini devralan Şili'nin en genç Devlet Başkanı Boric, başkent Santiago'daki La Moneda Devlet Başkanlığı Sarayı balkonundan kendisini destekleyen kalabalığa devlet başkanı olarak ilk konuşmasını yaptı.Boric, kendisini destekleyenlere hitaben, "Şili halkı bu sürecin baş kahramanıdır. Sizin gösterileriniz olmasaydı, bugün burada olmazdık. Buraya makam doldurmaya, kendi aramızda eğlenmeye gelmedik. Ülkemizde yaşamı daha iyiye götürme sözü ile buraya beden ve ruh olarak birleşmeye geldik" ifadelerini kullandı.Şeffaf bir hükümet sözü veren Boric, "Tüm Şilililerin başkanı olacağım ve yapıcı eleştirilere her zaman kulak vereceğim. Farklı görüşte olma hakkı ve özgürlüğü her zaman garanti altında olacak" diye konuştu.'Zenginliğin yeniden dağıtımı olmazsa barışı sağlamak zor olur' Boric, ekonominin kırgın olduğunu belirterek, "Ülkemizin gelişmesi gerekiyor. Zenginliğin yeniden dağıtımı olmazsa ve sadece az bir kesimde yoğunlaşırsa, barışı sağlamak zor olur. Şili halkının ürettiği zenginliği yeniden dağıtmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.Uluslararası alana şiddet ve savaşın damga vurduğuna değinen Boric, "Bu konuda çok net olmam gerekiyor. İhlal eden hükümetlerin rengi ne olursa olsun Şili her zaman insan haklarına saygıyı destekleyecektir" dedi.Boric, dünyada enerji ve iklim krizi gibi çeşitli zorlukların varlığına dikkati çekerek, "Kendimizi asla herhangi bir güce tabi kılmadan ve halklar arasındaki işbirliğini her zaman koruyarak, uluslararası düzeyde siyasi bağımsızlık uygulayacağız" açıklamasında bulundu.'Bizi birleştirecek bir anayasaya ihtiyacımız var'Diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yeniden yazılması sürecine de değinen Boric, şunları söyledi:Konuşmasında halkın ekonomik, sağlık, eğitim ve iklim değişikliği gibi nedenlerden sıkıntı çeken kesimlerine vurgu yapan Boric, hedeflerine ulaşmanın zor olacağını ve hükümeti süresince birçok zorlukla karşılaşacaklarını belirtti.Şili'nin en genç Devlet Başkanı, sözlerini şöyle bitirdi:Şili'de Aralık 2021'de yapılan seçimlerde yüzde 55 oy alan sol görüşlü Boric, 36 yaşında devlet başkanlığı görevine gelerek ülke tarihinin en genç devlet başkanı unvanını elde etti.

