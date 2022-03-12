https://tr.sputniknews.com/20220312/sirbistan-lideri-vucic-nato-uyesi-olmayacagiz-1054666115.html

Sırbistan lideri Vucic: NATO üyesi olmayacağız

Sırbistan lideri Vucic: NATO üyesi olmayacağız

Ülkesinin NATO’ya katılmayacağını belirten Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, 1999'da yaşanan NATO hava saldırılarını 'ülkeye dönük saldırganlık' olarak... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T18:20+0300

2022-03-12T18:20+0300

2022-03-12T18:20+0300

dünya

aleksandr vucic

sırbistan

nato

seçim

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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, seçim kampanyası kapsamında seçmenlerle görüşme yaptı.Vucic, görüşmede, “Rakiplerimiz, NATO’ya katılmamız gerektiğini söylüyoruz. Benim yanıtım ise NATO’ya katılmamamız gerektiği yönünde, çünkü kendi ordumuz var ve bu ordu topraklarımızı ve semamızı koruyor… Yakında saldırganlığın yıldönümü olacak ve biz buna müdahale veya operasyon değil saldırganlık demekte tereddüt etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.“Barış ve istikrarı korumak çok önemli” diyen Vucic, “Hepimiz siyasi baskıyı hissediyoruz. Halihazırda tüm dünyaya histeri hakim, ama Sırbistan hiçbir zaman Çaykovski’yi yasaklamayacak” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220312/canliputinden-macron-scholze-asiri-milliyetcilerin-suclarinin-sonlanmasi-icin-kieve-nufuz-edin-1054664293.html

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aleksandr vucic, sırbistan, nato, seçim