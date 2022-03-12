https://tr.sputniknews.com/20220312/sirp-lider-dodik-bosna-hersekin-rusyaya-zarar-vermeye-calisan-kararlari-anayasaya-aykiridir-1054660576.html
Sırp lider Dodik: Bosna Hersek'in Rusya'ya zarar vermeye çalışan kararları anayasaya aykırıdır
Sırp lider Dodik: Bosna Hersek'in Rusya'ya zarar vermeye çalışan kararları anayasaya aykırıdır
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Batılı devletlerin uluslararası hukuku çiğnediğini söyleyerek... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T11:01+0300
2022-03-12T11:01+0300
2022-03-12T11:01+0300
ukrayna krizi
milorad dodik
bosna hersek
sırp
rusya
yaptırım
ukrayna
antalya diplomasi forumu
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Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Sırp lider Dodik, burada Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna krizini yorumladı. “Bu çatışmaya karşıyım, savaşa da karşıyım ancak neler olduğunun da çok farkındayız” diyen Dodik, “Rusya’nın bu konudaki pozisyonunun da farkındayız. Rusya, NATO'nun sınırlarına yaklaşma girişimlerini göz önünde bulundurarak gelecekteki güvenliği konusunda haklı olarak endişe duyuyor. Ukrayna, ABD ve Batı’nın bu alanda sahip olduğu hırslara karşı daha çok ikincil bir hasar gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.‘Bu temelde bir suistimal ve hiledir’Dodik, Bosna Hersek’in BM Genel Kurulu’ndaki kınama kararına da tepki gösterdi:“Bu doğru değil, öncelikle Bosna Hersek'te bir hükümet yok. Sahip oldukları şey bir bakanlar kurulu ve Bosna-Hersek'te anlaşma yapma prosedürleri şu anda başarısız oluyor. Bosna-Hersek düzeyindeki kararlarla ilgili tutumlarını ve anlaşmalarını Bosna-Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti ve Sırpların görüşlerini göz önünde bulundurarak yapmaları gerekiyor. Ancak bu verdikleri destek için Bosna-Hersek düzeyinde bir anlaşma yok. Bosna Hersek'in Rusya'dan korkan ve Rusya'ya zarar vermeye çalışan kararları anayasaya ve hukuka aykırıdır. Bosna Hersek'in anayasal prosedürlerini görmezden gelerek kendi insanlarını kullanıyorlar. Avrupa’yla birlikte bir açıklama yaptılar. Ancak bu tür bir açıklama için Bosna-Hersek düzeyinde bir anlaşma yok ve Rusya'daki Dışişleri Bakanlığı'ndaki kişilerin prosedürü anladıklarına ve bu açıklamanın ne anlama geldiğini bildiklerine inanıyorum. Bu temelde bir suistimal ve hiledir. Bosna-Hersek, Rusya Federasyonu'na karşı alınan yaptırımlar konusunda anayasaya uygun bir karara varmamıştır.”‘Uluslararası hukuku çiğniyorlar’Sırp lider Dodik ayrıca, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararına ilişkin ise şunları söyledi:“Dünya çok uzun bir süredir Batı'nın yanında. Ama uluslararası hukuku çiğniyorlar. Batılı ülkeler Kosova’nın bağımsız olduğunu ve Sırbistan'ın orada iradesi olmadığını söylüyorlar. Ama dünyanın geri kalanı Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı. Yani uluslararası hukuku çiğniyorlar. Şimdi, Donetsk ve Lugansk'taki insanlar Rusya’nın onların bağımsızlığını tanıması yönünde bir karar verdiğinde Batılılar uluslararası hukuktan bahsediyorlar. Çok garip bir durum. Uluslararası hukuk hakkında konuştuğunuzda, Kosova'da gördüğümüz ve şimdi Ukrayna’da gördüğümüz tutum aynı değil. Bu büyük oyuncuların oyunu. Batı kendi hakları olduğunu düşünürken Rusya'nın haklarının olmadığını düşünüyor. Bu temelde yanlış olan bir şey. Ama bu sorun ileride çözülecek, bu konuda bir endişem yok. Ancak Rusya'nın Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıma konusundaki kararlarının nihai olduğuna inanıyorum. Şimdi dünyanın geri kalanının buraların bağımsız olduğunu kabul etmesi için büyük bir politik savaşımız olacak.”
https://tr.sputniknews.com/20220309/bayraktar-rusyaya-uygulanan-yaptirimlarin-kuresel-petrol-piyasasina-korkunc-etkileri-olacak--1054556324.html
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Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Maksim Durnev
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milorad dodik, bosna hersek, sırp, rusya, yaptırım, ukrayna, antalya diplomasi forumu
Sırp lider Dodik: Bosna Hersek'in Rusya'ya zarar vermeye çalışan kararları anayasaya aykırıdır
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Batılı devletlerin uluslararası hukuku çiğnediğini söyleyerek Bosna Hersek hükümetinin Rusya’ya karşı aldığı tutumu da yok saydığını ifade etti.
Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Sırp lider Dodik, burada Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna krizini yorumladı. “Bu çatışmaya karşıyım, savaşa da karşıyım ancak neler olduğunun da çok farkındayız” diyen Dodik, “Rusya’nın bu konudaki pozisyonunun da farkındayız. Rusya, NATO'nun sınırlarına yaklaşma girişimlerini göz önünde bulundurarak gelecekteki güvenliği konusunda haklı olarak endişe duyuyor. Ukrayna, ABD ve Batı’nın bu alanda sahip olduğu hırslara karşı daha çok ikincil bir hasar gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
‘Bu temelde bir suistimal ve hiledir’
Dodik, Bosna Hersek’in BM Genel Kurulu’ndaki kınama kararına da tepki gösterdi:
“Bu doğru değil, öncelikle Bosna Hersek'te bir hükümet yok. Sahip oldukları şey bir bakanlar kurulu ve Bosna-Hersek'te anlaşma yapma prosedürleri şu anda başarısız oluyor. Bosna-Hersek düzeyindeki kararlarla ilgili tutumlarını ve anlaşmalarını Bosna-Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti ve Sırpların görüşlerini göz önünde bulundurarak yapmaları gerekiyor. Ancak bu verdikleri destek için Bosna-Hersek düzeyinde bir anlaşma yok. Bosna Hersek'in Rusya'dan korkan ve Rusya'ya zarar vermeye çalışan kararları anayasaya ve hukuka aykırıdır. Bosna Hersek'in anayasal prosedürlerini görmezden gelerek kendi insanlarını kullanıyorlar. Avrupa’yla birlikte bir açıklama yaptılar. Ancak bu tür bir açıklama için Bosna-Hersek düzeyinde bir anlaşma yok ve Rusya'daki Dışişleri Bakanlığı'ndaki kişilerin prosedürü anladıklarına ve bu açıklamanın ne anlama geldiğini bildiklerine inanıyorum. Bu temelde bir suistimal ve hiledir. Bosna-Hersek, Rusya Federasyonu'na karşı alınan yaptırımlar konusunda anayasaya uygun bir karara varmamıştır.”
‘Uluslararası hukuku çiğniyorlar’
Sırp lider Dodik ayrıca, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararına ilişkin ise şunları söyledi:
“Dünya çok uzun bir süredir Batı'nın yanında. Ama uluslararası hukuku çiğniyorlar. Batılı ülkeler Kosova’nın bağımsız olduğunu ve Sırbistan'ın orada iradesi olmadığını söylüyorlar. Ama dünyanın geri kalanı Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı. Yani uluslararası hukuku çiğniyorlar. Şimdi, Donetsk ve Lugansk'taki insanlar Rusya’nın onların bağımsızlığını tanıması yönünde bir karar verdiğinde Batılılar uluslararası hukuktan bahsediyorlar. Çok garip bir durum. Uluslararası hukuk hakkında konuştuğunuzda, Kosova'da gördüğümüz ve şimdi Ukrayna’da gördüğümüz tutum aynı değil. Bu büyük oyuncuların oyunu. Batı kendi hakları olduğunu düşünürken Rusya'nın haklarının olmadığını düşünüyor. Bu temelde yanlış olan bir şey. Ama bu sorun ileride çözülecek, bu konuda bir endişem yok. Ancak Rusya'nın Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıma konusundaki kararlarının nihai olduğuna inanıyorum. Şimdi dünyanın geri kalanının buraların bağımsız olduğunu kabul etmesi için büyük bir politik savaşımız olacak.”