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Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı, hayatını kaybetti
Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı, hayatını kaybetti
Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Genç kızın babası Emin Kallı, gazetecilere, acılarının büyük olduğunu söyledi.Üniversite camiasının kendilerine ellerinden gelen her türlü desteği verdiğini belirten Kallı, "Rabia'mızın günü bugüne kadarmış demek ki, inşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz." diye konuştu.Rabia Kallı'nın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, ailesinin yaşadığı Muğla'nın Milas ilçesine götürüldü.Isparta'nın İstanbul Caddesi'nde 6 Mart'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rabia Kallı, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/universite-ogrencisi-rabia-kopekten-kacarken-otomobilin-altinda-kaldi-1054507307.html
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köpek, sokak köpeği, trafik kazası, isparta

Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı, hayatını kaybetti

02:36 12.03.2022 (güncellendi: 02:37 12.03.2022)
© DHARabia Kallı
Rabia Kallı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© DHA
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Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç kızın babası Emin Kallı, gazetecilere, acılarının büyük olduğunu söyledi.
Üniversite camiasının kendilerine ellerinden gelen her türlü desteği verdiğini belirten Kallı, "Rabia'mızın günü bugüne kadarmış demek ki, inşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz." diye konuştu.
Rabia Kallı'nın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, ailesinin yaşadığı Muğla'nın Milas ilçesine götürüldü.
Isparta'nın İstanbul Caddesi'nde 6 Mart'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rabia Kallı, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.
Rabia Kallı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
TÜRKİYE
Üniversite öğrencisi Rabia, köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı
7 Mart, 22:44
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