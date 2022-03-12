https://tr.sputniknews.com/20220312/sokak-kopeginden-kacarken-otomobilin-carptigi-genc-kiz-hayatini-kaybetti-1054657554.html

Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı, hayatını kaybetti

Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı, hayatını kaybetti

Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T02:36+0300

2022-03-12T02:36+0300

2022-03-12T02:37+0300

türkiye

köpek

sokak köpeği

trafik kazası

isparta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054507304_3:0:666:373_1920x0_80_0_0_2ab4312b8f09be587d8893fd4090b172.png

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Genç kızın babası Emin Kallı, gazetecilere, acılarının büyük olduğunu söyledi.Üniversite camiasının kendilerine ellerinden gelen her türlü desteği verdiğini belirten Kallı, "Rabia'mızın günü bugüne kadarmış demek ki, inşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz." diye konuştu.Rabia Kallı'nın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, ailesinin yaşadığı Muğla'nın Milas ilçesine götürüldü.Isparta'nın İstanbul Caddesi'nde 6 Mart'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rabia Kallı, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220307/universite-ogrencisi-rabia-kopekten-kacarken-otomobilin-altinda-kaldi-1054507307.html

türkiye

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, sokak köpeği, trafik kazası, isparta