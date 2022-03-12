https://tr.sputniknews.com/20220312/suleyman-soylu-lubnan-ekonomi-bakani-emin-selam-ile-gorustu-1054662338.html
İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T14:34+0300
2022-03-12T14:34+0300
2022-03-12T14:34+0300
politika
süleyman soylu
lübnan
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antalya diplomasi forumu
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Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeleri kapsamında Salam ile bir araya geldi.Bakan Salam, kendisini karşılayan Soylu'ya, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk görevi üstlenmesi nedeniyle teşekkür etti.Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
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süleyman soylu, lübnan, antalya, antalya diplomasi forumu
İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam ile görüştü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.
Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeleri kapsamında Salam ile bir araya geldi.
Bakan Salam, kendisini karşılayan Soylu'ya, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk görevi üstlenmesi nedeniyle teşekkür etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.