Türkiye
CANLI | Ryabkov: Ukrayna'ya Batılı silahları taşıyan konvoylar Rus ordusunun hedefi olabilir
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220312/suleyman-soylu-lubnan-ekonomi-bakani-emin-selam-ile-gorustu-1054662338.html
İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T14:34+0300
2022-03-12T14:34+0300
politika
süleyman soylu
lübnan
antalya
antalya diplomasi forumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054662451_0:331:1512:1182_1920x0_80_0_0_ad364ce508ac028b2fe979097a368bcc.jpg
Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeleri kapsamında Salam ile bir araya geldi.Bakan Salam, kendisini karşılayan Soylu'ya, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk görevi üstlenmesi nedeniyle teşekkür etti.Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
lübnan
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054662451_0:189:1512:1323_1920x0_80_0_0_06c79658e76af15e2f2fed5dd6bb7de7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, lübnan, antalya, antalya diplomasi forumu

İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam ile görüştü

14:34 12.03.2022
© Sputnik/Maksim Durnevİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© Sputnik/Maksim Durnev
Abone olGoogle news
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.
Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeleri kapsamında Salam ile bir araya geldi.
Bakan Salam, kendisini karşılayan Soylu'ya, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk görevi üstlenmesi nedeniyle teşekkür etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала