https://tr.sputniknews.com/20220312/suleyman-soylu-lubnan-ekonomi-bakani-emin-selam-ile-gorustu-1054662338.html

İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan Ekonomi Bakanı Amin Salam ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T14:34+0300

2022-03-12T14:34+0300

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politika

süleyman soylu

lübnan

antalya

antalya diplomasi forumu

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Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeleri kapsamında Salam ile bir araya geldi.Bakan Salam, kendisini karşılayan Soylu'ya, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk görevi üstlenmesi nedeniyle teşekkür etti.Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

lübnan

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süleyman soylu, lübnan, antalya, antalya diplomasi forumu