https://tr.sputniknews.com/20220312/suudi-arabistanda-teror-ve-cesitli-suclardan-yargilanan-81-kisi-idam-edildi-1054670699.html

Suudi Arabistan'da terör ve çeşitli suçlardan yargılanan 81 kişi idam edildi

Suudi Arabistan'da terör ve çeşitli suçlardan yargılanan 81 kişi idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı terör, casusluk, cinayet ve diğer bazı suçlardan yargılanan 81 kişinin idam edildiğini açıkladı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T22:54+0300

2022-03-12T22:54+0300

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Suudi Arabistan'da terör, casusluk, cinayet ve diğer bazı suçlardan yargılanan 81 kişi idam edildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu 81 kişi, "sapkın düşünce ve inançları benimseme, ibadethaneler, hükümet binaları ile ülke ekonomisinin can damarı olan yerleri hedef alma, yetkililer ile emniyet mensuplarını izleme ve hedef alma, kaçırma, işkence, silahlı soygun, silah kaçakçılığı gibi suçları işleme, Yemen'deki Husiler, El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin planlarını uygulama ve onlar için istihbaratçılık yapma" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.Dava sonunda mahkeme, Yemen uyrukluların da aralarında bulunduğu çoğu Suudi Arabistanlı 81 sanığın idam edilmesine hükmetti.Açıklamada, haklarında verilen idam kararı infaz edilen sanıkların tek tek isimleri, uyrukları ve işlediği suçlar zikredildi.

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suudi arabistan, idam, yemen