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Tarkan, Ara Güler'i 'Gerçek mi bu?' sözleriyle andı
Tarkan, Ara Güler'i 'Gerçek mi bu?' sözleriyle andı
Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yıl dönümünü Ara Güler'in çektiği fotoğrafla kutladı. Tarkan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda "Vay be... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-12T01:23+0300
yaşam
tarkan
ara güler
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Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yılını Ara Güler ile kutladı. Tarkan, Güler'in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:"Madem bugün Ahde Vefa'nın 6'ncı yıl dönümü, o zaman hiç görmediğiniz bu çok özel fotoğrafı paylaşmak anlamlı olur diye düşündüm.Neden özel?' derseniz, bu fotoğraf sevgili Ara Güler'in çektiği bir fotoğraftır.Çekim günü beni kırmayıp sete uğradı, bana ve tüm çalışma arkadaşlarıma unutulmaz anlar yaşattı. Gelmişken de bir kaç kare fotoğrafımı çekti.Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.İçimden, "Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?" dediğimi hatırlıyorumNe büyük onurdu benim için.Nurlar, ışıklar içinde uyu Ara Ağabey..."
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tarkan, ara güler

Tarkan, Ara Güler'i 'Gerçek mi bu?' sözleriyle andı

01:23 12.03.2022
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© DHA
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Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yıl dönümünü Ara Güler'in çektiği fotoğrafla kutladı. Tarkan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda "Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?" sözleriyle Güler'i andı.
Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yılını Ara Güler ile kutladı.
Tarkan, Güler'in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:
"Madem bugün Ahde Vefa'nın 6'ncı yıl dönümü, o zaman hiç görmediğiniz bu çok özel fotoğrafı paylaşmak anlamlı olur diye düşündüm.
Neden özel?' derseniz, bu fotoğraf sevgili Ara Güler'in çektiği bir fotoğraftır.
Çekim günü beni kırmayıp sete uğradı, bana ve tüm çalışma arkadaşlarıma unutulmaz anlar yaşattı. Gelmişken de bir kaç kare fotoğrafımı çekti.
Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.
İçimden, "Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?" dediğimi hatırlıyorum
Ne büyük onurdu benim için.
Nurlar, ışıklar içinde uyu Ara Ağabey..."
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