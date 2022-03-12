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Trabzonspor, Göztepe'yi 4 golle geçti
Trabzonspor, Göztepe'yi 4 golle geçti
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 yendi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T21:39+0300
2022-03-12T21:39+0300
trabzonspor
göztepe
spor toto süper lig
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Göztepe'yi konuk etti.14. dakikada Cornelius'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta çıktı.21. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında topla buluşan Cornelius'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'da kaldı.23. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içindeki kalabalıkta son olarak Berkan Emir'in yakın mesafeden kafa şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.24. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Nwakame'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.27. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Arslanagic'in kafa vuruşunda, çizgi önünde Ahmetcan Kaplan tehlikeyi uzaklaştırdı.31. dakikada savunmada Berkan Emir'in pasında, Denswil'den sıyrılarak sol taraftan ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR üzerinden Denswil'e faul yapılıp yapılmadığı incelenen pozisyonda, gol kararı verildi.34. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 1-1.37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi.43. dakikada bu kez konuk takım eşitliği sağladı. Berkan Emir'in soldan pası sonrası ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.49. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin uzun pasında, savunmada Angel'in hatasıyla topu önünde bulan Djaniny, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek topu filelere gönderdi.54. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu.76. dakikada Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza alanı ön çizgisinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.90. dakikada Djaniny'in ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak tehlikeyi önledi.90+2. dakikada Lourency'nin soldan içeriye doğru çıkardığı pasta oluşan karambolde, çizgi üzerinde Ahmetcan Kaplan topu uzaklaştırdı.Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220312/altay-3-puani-tek-golle-aldi-1054668524.html
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trabzonspor, göztepe, spor toto süper lig

Trabzonspor, Göztepe'yi 4 golle geçti

21:39 12.03.2022
© AASpor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 yendi.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Göztepe'yi konuk etti.
14. dakikada Cornelius'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta çıktı.
21. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında topla buluşan Cornelius'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'da kaldı.
23. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içindeki kalabalıkta son olarak Berkan Emir'in yakın mesafeden kafa şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.
24. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Nwakame'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.
27. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Arslanagic'in kafa vuruşunda, çizgi önünde Ahmetcan Kaplan tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada savunmada Berkan Emir'in pasında, Denswil'den sıyrılarak sol taraftan ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR üzerinden Denswil'e faul yapılıp yapılmadığı incelenen pozisyonda, gol kararı verildi.
34. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 1-1.
37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi.
43. dakikada bu kez konuk takım eşitliği sağladı. Berkan Emir'in soldan pası sonrası ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
49. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin uzun pasında, savunmada Angel'in hatasıyla topu önünde bulan Djaniny, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek topu filelere gönderdi.
54. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu.
76. dakikada Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza alanı ön çizgisinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
90. dakikada Djaniny'in ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada Lourency'nin soldan içeriye doğru çıkardığı pasta oluşan karambolde, çizgi üzerinde Ahmetcan Kaplan topu uzaklaştırdı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
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