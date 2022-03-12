https://tr.sputniknews.com/20220312/turkiyede-koronavirus-son-24-saatte-132-can-kaybi-20-bin-465-yeni-vaka-1054667778.html

Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 132 can kaybı, 20 bin 465 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 132 can kaybı, 20 bin 465 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T20:02+0300

2022-03-12T20:02+0300

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koronavirüs

koronavirüs

türkiye

vaka

kovid-19

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Sağlık Bakanlığı, günlük Kovid-19 tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 318 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 42 bin 751 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.01 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 235 bin 452 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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koronavirüs, türkiye, vaka, kovid-19