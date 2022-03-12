https://tr.sputniknews.com/20220312/uefadan-hakem-neslihan-muratdagina-gorev-1054665775.html
UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev
UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev
UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyonada görev verdi. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T18:08+0300
2022-03-12T18:08+0300
2022-03-12T18:08+0300
spor
uefa
fifa
hakem
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UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görevlendirdi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratdağı, 14-20 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyonada düdük çalacak.Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz da görev yapacak.
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uefa, fifa, hakem
UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev
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UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyonada görev verdi.
UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratdağı, 14-20 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyonada düdük çalacak.
Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz da görev yapacak.