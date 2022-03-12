https://tr.sputniknews.com/20220312/unicef-yemendeki-savas-nedeniyle-iki-ayda-47-cocuk-oldu-veya-yaralandi-1054661466.html

UNICEF: Yemen'deki savaş nedeniyle iki ayda 47 çocuk öldü veya yaralandı

UNICEF: Yemen'deki savaş nedeniyle iki ayda 47 çocuk öldü veya yaralandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Philippe Duamelle, ocak ve şubat aylarında Yemen'de çıkan çatışmalarda yaralı ve ölü çocuk... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T12:46+0300

2022-03-12T12:46+0300

2022-03-12T12:46+0300

dünya

yemen savaşı

yemen

çocuk

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Duamelle, UNICEF'in internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, çatışmanın 2021'de yoğunlaşmasının ardından bu yıl da şiddetin tırmandığına dikkati çekti.Her zamanki gibi en çok acıyı çocukların çektiğini vurgulayan Duamelle, raporların, bu yılın ilk iki ayında Yemen'in çeşitli bölgelerinde en az 47 çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını gösterdiğini aktardı.UNICEF Temsilcisi, 7 yıl önce Yemen'deki çatışmanın başlamasından bu yana, BM'nin 10 bin 200 çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını belgelediğini, gerçek sayıların ise çok daha yüksek olduğunu kaydetti.Çatışan tarafları sivilleri korumaya ve çocukların güvenlik ve refahını sağlamaya çağıran Duamelle, Yemenlilerin ve çocuklarının hak ettikleri barış içinde yaşayabilmeleri için sürdürülebilir siyasi çözümün zamanının geldiğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220302/bm-yemende-yerinden-edilenler-icin-gereken-fonun-yuzde-9u-karsilandi-1054381822.html

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yemen savaşı, yemen, çocuk