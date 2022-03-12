Vali Yerlikaya, İstanbul'daki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaştı
23:34 12.03.2022 (güncellendi: 23:38 12.03.2022)
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
© AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaşarak, , “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısında bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de devam etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaştı.
“Lütfen tedbiri elden bırakmayalım” diyen Vali Yerlikaya, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısında bulundu.
#İstanbul’da son durum‼️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2022
Lütfen tedbiri elden bırakmayalım❗️
⛔️Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗️ pic.twitter.com/UaFSGZcOyN
İmamoğlu: Kar yağışı Pazar günü de devam edecek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu a sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık.
Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 12, 2022