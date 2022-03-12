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https://tr.sputniknews.com/20220312/vali-yerlikaya-istanbuldaki-son-durumla-ilgili-radar-goruntusu-paylasti-1054671410.html
Vali Yerlikaya, İstanbul'daki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaştı
Vali Yerlikaya, İstanbul'daki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaşarak, , “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısında bulundu. İBB Başkanı... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T23:34+0300
2022-03-12T23:38+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
ali yerlikaya
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de devam etti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaştı. “Lütfen tedbiri elden bırakmayalım” diyen Vali Yerlikaya, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısında bulundu.İmamoğlu: Kar yağışı Pazar günü de devam edecekİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu a sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbulda-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-bazi-araclar-yolda-kaldi-1054671258.html
türkiye
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, ali yerlikaya

Vali Yerlikaya, İstanbul'daki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaştı

23:34 12.03.2022 (güncellendi: 23:38 12.03.2022)
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaşarak, , “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısında bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de devam etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son durumla ilgili radar görüntüsü paylaştı.
“Lütfen tedbiri elden bırakmayalım” diyen Vali Yerlikaya, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısında bulundu.

İmamoğlu: Kar yağışı Pazar günü de devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu a sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık.
İstanbul - kar - - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
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