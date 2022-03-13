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10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Ahmet Ergün'e, 2012 yılında noter aracılıyla sattığı otomobil, 2016 yılında kazaya karışınca 65 bin liralık icra tebligatı... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T03:47+0300
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icra
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bilecik
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Söğüt ilçesine bağlı Hayriye köyünde yaşayan Ahmet Ergün, 2012 yılının Ocak ayında otomobilini Bursa'da noter aracılığıyla sattı. Otomobil, 2016 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kazaya karıştı. Kazanın ardından 6 yıl sonra Ahmet Ergün'e kaza masrafları olan 65 bin liralık icra tebligatı geldi. Gelen tebligat sonrası Ergün, satış işlemini gerçekleştirdiği noter belgelerini icra dairesine sunduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.'7 kez el değiştirmiş'Gelen icra tebligatını gördüğü zaman çok şaşırdığını belirten Ahmet Ergün, “2012'de aracımı sattıktan sonra 7 kez el değiştirmiş. Ardından 2016 yılında Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kazaya karışmış. Bunun üzerine bana kaza masrafları olan 65 bin liralık icra tebligatı geldi. Karşı tarafın iddiası, aracı yeniden üstüme almışım. Ben tekrar aracı kesinlikle geri almadım. Trafik kayıtlarında da aracı geri almadığım belli. Bize, 'sizin kesinlikle bu araba ile bir ilişkiniz yok. Kesinlikle sizden bir şey talep edemezler' denildi. Ben bununla alakalı 5 avukatla görüştüm. Mustafakemalpaşa yolundan hayatımız boyunca hiç geçmedik bile. Konuyla ilgili şaşkınız ve mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
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icra, söğüt, bilecik, otomobil

10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu

03:47 13.03.2022
© DHABilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Ahmet Ergün'e (54), 2012 yılında noter aracılıyla sattığı otomobil, 2016 yılında kazaya karışınca 65 bin liralık icra tebligatı geldi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Ahmet Ergün'e (54), 2012 yılında noter aracılıyla sattığı otomobil, 2016 yılında kazaya karışınca 65 bin liralık icra tebligatı geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© DHA
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Ahmet Ergün'e, 2012 yılında noter aracılıyla sattığı otomobil, 2016 yılında kazaya karışınca 65 bin liralık icra tebligatı geldi. Olayı yargıya taşıyacağını söyleyen Ergün, "Konuyla ilgili şaşkınız ve mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
Söğüt ilçesine bağlı Hayriye köyünde yaşayan Ahmet Ergün, 2012 yılının Ocak ayında otomobilini Bursa'da noter aracılığıyla sattı.
Otomobil, 2016 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kazaya karıştı. Kazanın ardından 6 yıl sonra Ahmet Ergün'e kaza masrafları olan 65 bin liralık icra tebligatı geldi.
Gelen tebligat sonrası Ergün, satış işlemini gerçekleştirdiği noter belgelerini icra dairesine sunduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

'7 kez el değiştirmiş'

Gelen icra tebligatını gördüğü zaman çok şaşırdığını belirten Ahmet Ergün, “2012'de aracımı sattıktan sonra 7 kez el değiştirmiş. Ardından 2016 yılında Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kazaya karışmış. Bunun üzerine bana kaza masrafları olan 65 bin liralık icra tebligatı geldi. Karşı tarafın iddiası, aracı yeniden üstüme almışım. Ben tekrar aracı kesinlikle geri almadım. Trafik kayıtlarında da aracı geri almadığım belli. Bize, 'sizin kesinlikle bu araba ile bir ilişkiniz yok. Kesinlikle sizden bir şey talep edemezler' denildi. Ben bununla alakalı 5 avukatla görüştüm. Mustafakemalpaşa yolundan hayatımız boyunca hiç geçmedik bile. Konuyla ilgili şaşkınız ve mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
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