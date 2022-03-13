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İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, kar, kar yağışı, kar fırtınası, galeri, fotoğraf, istanbul

İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi

09:43 13.03.2022
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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.
© İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü&#x27;nün uyarılarının ardından İstanbul&#x27;da beklenen kar fırtınası akşam saatlerinde etkisini gösterdi. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

© İHA

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, trafikte zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp toplu taşımaya yöneldi.

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, trafikte zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp toplu taşımaya yöneldi. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, trafikte zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp toplu taşımaya yöneldi.

© İHA

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

© İHA

Şiddetli kar yağışı yer yer tipi şeklinde de kendini gösterdi.

Şiddetli kar yağışı yer yer tipi şeklinde de kendini gösterdi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Şiddetli kar yağışı yer yer tipi şeklinde de kendini gösterdi.

© İHA

Bazı noktalarda görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Bazı noktalarda görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA

Bazı noktalarda görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

© İHA

Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla birlikte Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi.

Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla birlikte Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla birlikte Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi.

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