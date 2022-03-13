https://tr.sputniknews.com/20220313/alkollu-sahis-baba-ve-oglunu-oldurdu-2-kisiyi-yaraladi-1054676987.html

Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Konya’nın Çumra ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi tarafından ateş açılması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T07:41+0300

2022-03-13T07:41+0300

2022-03-13T07:41+0300

türkiye

yüksek alkollü

baba

oğul

cinayet

konya

çumra

saldırı

ölü

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Saat 19.15 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin K. (54) almış olduğu alkolün etkisiyle yanında bulunan tabanca ile aynı mahallede yaşayan Hamit Çelik (47) ve oğlu O.C.Ç. (8) ile Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk'ü (28) yaraladı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fehmi Türk ve Memduh Türk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli Hüseyin K. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220226/alkollu-hasta-hemsireyi-darp-etti-1054267289.html

türkiye

konya

çumra

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yüksek alkollü, baba, oğul, cinayet, konya, çumra, saldırı, ölü