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Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Konya’nın Çumra ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi tarafından ateş açılması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T07:41+0300
2022-03-13T07:41+0300
türkiye
yüksek alkollü
baba
oğul
cinayet
konya
çumra
saldırı
ölü
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Saat 19.15 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin K. (54) almış olduğu alkolün etkisiyle yanında bulunan tabanca ile aynı mahallede yaşayan Hamit Çelik (47) ve oğlu O.C.Ç. (8) ile Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk'ü (28) yaraladı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fehmi Türk ve Memduh Türk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli Hüseyin K. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220226/alkollu-hasta-hemsireyi-darp-etti-1054267289.html
türkiye
konya
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yüksek alkollü, baba, oğul, cinayet, konya, çumra, saldırı, ölü

Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

07:41 13.03.2022
© İHAAlkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© İHA
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Konya’nın Çumra ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi tarafından ateş açılması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay sonrası cinayet zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Saat 19.15 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin K. (54) almış olduğu alkolün etkisiyle yanında bulunan tabanca ile aynı mahallede yaşayan Hamit Çelik (47) ve oğlu O.C.Ç. (8) ile Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk'ü (28) yaraladı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fehmi Türk ve Memduh Türk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli Hüseyin K. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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