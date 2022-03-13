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https://tr.sputniknews.com/20220313/almanya-basbakani-scholz-yarin-turkiyeye-geliyor-1054686171.html
Almanya Başbakanı Scholz, yarın Türkiye'ye geliyor
Almanya Başbakanı Scholz, yarın Türkiye'ye geliyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T21:01+0300
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dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
almanya
olaf scholz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, almanya, olaf scholz, başbakan

Almanya Başbakanı Scholz, yarın Türkiye'ye geliyor

21:01 13.03.2022
© REUTERS / Michael SohnAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Michael Sohn
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 14 Mart 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Şansölye Olaf Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmî ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Temaslarda ikili ilişkilerin yanısıra, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir"

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