Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mektup: Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak

"Hekimlere, sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki arkadaşlarıma bugün bir mektup gönderdim. SMS ile gönderilen mektup, teknik bir sebeple bazı arkadaşlarıma ulaşmadı. Yeni yazışmalarımızda sorunu çözeceğiz. Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak.