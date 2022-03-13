https://tr.sputniknews.com/20220313/bakan-kocadan-saglik-calisanlarina-mektup-birbirimize-ayiracak-daha-fazla-vaktimiz-olacak-1054676233.html
Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mektup: Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak
Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mektup: Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına mektup gönderdiğini açıkladı. Bakan Koca, SMS ile gönderilen mektubun teknik bir sebeple bazı personele ulaşmadığını... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T06:08+0300
2022-03-13T06:08+0300
2022-03-13T06:08+0300
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fahrettin koca
sağlık çalışanı
mektup
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarına mektup gönderdiğini duyurdu.Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan koca, şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, sağlık çalışanı, mektup
Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mektup: Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak
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Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına mektup gönderdiğini açıkladı. Bakan Koca, SMS ile gönderilen mektubun teknik bir sebeple bazı personele ulaşmadığını belirterek, "Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarına mektup gönderdiğini duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan koca, şu ifadeleri kullandı:
"Hekimlere, sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki arkadaşlarıma bugün bir mektup gönderdim. SMS ile gönderilen mektup, teknik bir sebeple bazı arkadaşlarıma ulaşmadı. Yeni yazışmalarımızda sorunu çözeceğiz. Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak.