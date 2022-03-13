https://tr.sputniknews.com/20220313/bebegine-bakilmadigi-iddiasiyla-doktora-yumruk-atip-bicak-cekti-1054683213.html

‘Bebeğine bakılmadığı’ iddiasıyla doktora yumruk atıp, bıçak çekti

‘Bebeğine bakılmadığı’ iddiasıyla doktora yumruk atıp, bıçak çekti

İzmir'in Konak ilçesinde, S.K.,1 aylık bebeğini eşiyle birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T16:08+0300

2022-03-13T16:08+0300

2022-03-13T16:08+0300

türkiye

izmir

doktor

yumruk

bıçak

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.K., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi.Doktorlar S.K.'nin bebeğini hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Bebeğin tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirtip, S.K.'ye acil serviste beklemelerini söyledi.Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen S.K., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın bebeğini kontrol etmek için servise gelmediği gerekçesiyle odasının bulunduğu kata çıkıp kapısını yumruklamaya başladı. S.K. kapıyı açan doktor Arslan'a 'Bebeğime sen mi bakacaksın? Neden bakmıyorsun' diye sordu. Dr. Arslan'ın "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" demesi üzerine üzerine S.K. bağırmaya ve küfretmeye başladı.Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, S.K.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar odadan çıktı. İddiaya göre, S.K., kapıyı neden yumrukladığını soran doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. S.K. servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle acil servisteki bebeğini ve eşini de alıp olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, Arslan kendisini yumruklayan ve bıçak çeken S.K.'den şikayetçi oldu.‘Şahıs yüzüme yumruk atıp, bıçak çekti, oradaki insanlar araya girdi’Yaşadığı olayı anlatan asistan doktor Emre Arslan, "Hasta gelip odamın kapısını yumrukladı. Ben de kapıyı açıp ne olduğunu sordum. Şahıs, 'Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz? Neden bakmadınız?' diye yüksek bir ses tonuyla sordu. Bebeğin filmlerine baktığımı, işlemleri yaptığımı söyledim ancak bağırmaya ve küfretmeye devam etti. Ben de odamın kapısını kapatıp içeri girdim. Tekrar odamın kapısını yumruklamaya başlayınca kapıyı açtım ve 'Ne diyorsun? Ne istiyorsun?' dedim. Şahıs yüzüme yumruk atıp, bıçak çekti. Oradaki insanlar araya girdi. Ben de olay büyümesin diye yoğun bakım tarafına geçtim" dedi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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izmir, doktor, yumruk, bıçak