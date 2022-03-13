https://tr.sputniknews.com/20220313/bm-dunya-gida-programi-yemende-aclikla-mucadele-icin-finansman-bulunmali-1054683798.html

BM Dünya Gıda Programı: Yemen'de açlıkla mücadele için finansman bulunmalı

BM Dünya Gıda Programı: Yemen'de açlıkla mücadele için finansman bulunmalı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de açlıkla mücadele için finansman bulunması çağrısı yaptı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T17:00+0300

2022-03-13T17:00+0300

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açlık

kıtlık

birleşmiş milletler (bm)

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WFP'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de artan şiddet ve kötüleşen ekonomik durumunun milyonlarca kişiyi kıtlığın eşiğine getirdiği belirtildi.Yemenli ailelerin gerekenden çok daha az yiyecek tüketebildiği kaydedilen açıklamada, "Yardımların azalması nedeniyle milyonlarca kişinin açlığa düşmesini önlemek için daha fazla kaynak talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.WFP, 22 Aralık 2021'de, finansman eksikliği nedeniyle Ocak 2022'den itibaren Yemen'e sunulan gıda yardımlarının azaltılacağını duyurmuştu.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da 11 Mart'ta, Yemen'de acil önlem alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu. UNICEF'in açıklamasında, "Yemen'deki çocuklar, gıda eksikliğinden değil ailelerinin yiyecek alacak parası olmadığı için açlıktan kıvranıyor. Acil bir şekilde harekete geçilmezse milyonlar açlığa sürüklenebilir" ifadelerine yer verilmişti.

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yemen, açlık, kıtlık, birleşmiş milletler (bm)