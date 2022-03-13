CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Şu ana kadar 90 yerleşim yeri kurtarıldı

‘Ukrayna güçleri DHC’de Yelenovka’ya ateş açtı’

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nde DHC temsilciliğinden yapılan açıklamada ise Ukrayna birliklerinin Yelenovka yerleşim yerine 120 mm’lik havan mermileri ile ateş açtığı kaydedildi.