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CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Şu ana kadar 90 yerleşim yeri kurtarıldı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220313/canli--donetsk-halk-cumhuriyeti-su-ana-kadar-90-yerlesim-yeri-kurtarildi-1054684775.html
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Şu ana kadar 90 yerleşim yeri kurtarıldı
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Şu ana kadar 90 yerleşim yeri kurtarıldı
Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyon 18. gününde devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahından yapılan açıklamada, şu ana... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T18:36+0300
2022-03-13T18:39+0300
ukrayna krizi
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operasyon
mariupol
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ukrayna
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Rusya - Ukrayna - Donbass - operasyon - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Şu ana kadar 90 yerleşim yeri kurtarıldı

18:36 13.03.2022 (güncellendi: 18:39 13.03.2022)
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Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyon 18. gününde devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahından yapılan açıklamada, şu ana kadar 90 yerleşim yerinin kurtarıldığı bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarına devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde, muhataplarından Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburların suç eylemlerinin sona ermesi için Kiev'e nüfuz etmelerini istedi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı yeni video mesajında Ukrayna ordusunun Mariupol’den tahliyeler ve kente insani yardım ulaştırılması geçici ateşkesi sağlamayı garanti ettiğini duyurdu.
Bu gelişmelerin yanı sıra, aşırı milliyetçiler sabahın erken saatlerinde Donbass'a bağlı Volnovakha kentinde bir hastaneyi hedef aldı. Sivillerin bulunduğu hastaneye gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, saldırıda İngiltere yapımı NLAW füzelerinin kullanıldığı tespit edildi.
Donbass operasyonuna ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
18:36 13.03.2022
‘Ukrayna güçleri DHC’de Yelenovka’ya ateş açtı’
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nde DHC temsilciliğinden yapılan açıklamada ise Ukrayna birliklerinin Yelenovka yerleşim yerine 120 mm’lik havan mermileri ile ateş açtığı kaydedildi.
18:36 13.03.2022
Donetsk: 90 yerleşim birimi kurtarıldı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 90 yerleşim yerinin kurtarıldığı bildirildi.
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