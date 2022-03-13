https://tr.sputniknews.com/20220313/cin-ve-hindistan-ihtilafli-sinir-hatti-icin-gecici-mutabakata-vardi-1054677608.html

Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır hattı için geçici mutabakata vardı

Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır hattı için geçici mutabakata vardı

Çin ile Hindistan, ihtilaflı sınır hattında gerilimi düşürmek üzere 22 aydır sürdürülen görüşmelerde, Haziran 2020'de çatışmaların yaşandığı sınırın batı... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T08:51+0300

2022-03-13T08:51+0300

2022-03-13T08:51+0300

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İki ülke orduları arasında kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 15. turu, dün Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapıldı.Taraflar, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve anlaşmazlığın çözümü için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıkları bildirildi.En son 12 Ocak'ta yapılan 14. tur görüşmelerde sınırın batı bölümü konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesinin hedeflendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "İki taraf, devlet başkanlarının kalan sorunların en kısa zamanda çözülmesi için çalışılmasına yönelik talimatları doğrultusunda bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda mutabakata varmış, böylesi bir çözümün LAC'ın batı bölümünde barışı ve huzuru sağlayacağı ve ikili ilişkilerin ilerlemesine yardımcı olacağını vurgulamıştır" ifadeleri kullanıldı.Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki 'savaş' söylemleriyle daha da artmıştı.İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210806/hindistan-ve-cin-sinirin-gerginlik-yasadiklari-bolgesinden-askerlerini-cekti-1045181981.html

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çin, hindistan, ladakh, sınır, bölge, asker, görüşme, ordu