https://tr.sputniknews.com/20220313/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-1054684350.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T17:58+0300

2022-03-13T17:58+0300

2022-03-13T18:11+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda 'yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini' belirtti. BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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recep tayyip erdoğan, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres