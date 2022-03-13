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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
guterres
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda 'yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini' belirtti. BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.
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recep tayyip erdoğan, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

17:58 13.03.2022 (güncellendi: 18:11 13.03.2022)
© AA / Atılgan ÖzdilErdoğan ile Guterres ile görüştü
Erdoğan ile Guterres ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AA / Atılgan Özdil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda 'yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini' belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.
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