https://tr.sputniknews.com/20220313/cumhurbaskani-erdogan-ikby-baskani-barzani-ile-gorustu-1054673706.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T02:36+0300

2022-03-13T02:36+0300

2022-03-13T02:36+0300

türkiye

neçirvan barzani

recep tayyip erdoğan

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

fahrettin altun

fuat oktay

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

türkiye

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), fahrettin altun, fuat oktay