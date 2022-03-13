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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T02:36+0300
2022-03-13T02:36+0300
türkiye
neçirvan barzani
recep tayyip erdoğan
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
fahrettin altun
fuat oktay
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
türkiye
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neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), fahrettin altun, fuat oktay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

02:36 13.03.2022
© Twitter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© Twitter
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.
Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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