https://tr.sputniknews.com/20220313/cumhurbaskani-erdoganin-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorusmesi-basladi--1054682283.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T15:13+0300
2022-03-13T15:13+0300
2022-03-13T15:13+0300
dünya
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yunanistan
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmeden önce, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki pazar ayinine katıldı.
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türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmeden önce, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki pazar ayinine katıldı.