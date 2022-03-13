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Dağ incir kuşu, 13 yıl sonra yeniden görüntülendi
Dağ incir kuşu, 13 yıl sonra yeniden görüntülendi
Diyarbakır'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde dağ incir kuşu (Anthus... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T11:55+0300
2022-03-13T11:55+0300
yaşam
türkiye
diyarbakır
kuş
dağ incir kuşu
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Asya ve Avrupa kıtalarının güney kesimlerinde yayılım gösteren, yaz aylarında dağ yamaçları ile kayalık ve ağaçların olmadığı bölgelerde görülen dağ incir kuşu, kış aylarında ise ıslak çayırlarla, sulak alanları tercih ediyor.Bu şekilde bulundukları bölgelerde kısa süreli göçler gerçekleştiren dağ incir kuşu, bünyesinde barındırdığı biyoçeşitlilikle 2015'te UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde 13 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi.Dağ incir kuşu, küçük su birikintilerindeki böcek ve larvalarla, bazen de uçan böcekleri havada avlayarak besleniyor. Küçük bir ötücü kuş olan dağ incir kuşu, en son 11 Ocak 2009 yılında Dicle Vadisi'nde görüntülenmişti.
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türkiye, diyarbakır, kuş, dağ incir kuşu

Dağ incir kuşu, 13 yıl sonra yeniden görüntülendi

11:55 13.03.2022
© DHAdağ incir kuşu
dağ incir kuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© DHA
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Diyarbakır'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde dağ incir kuşu (Anthus spinoletta) 13 yıl sonra yeniden görüntülendi.
Asya ve Avrupa kıtalarının güney kesimlerinde yayılım gösteren, yaz aylarında dağ yamaçları ile kayalık ve ağaçların olmadığı bölgelerde görülen dağ incir kuşu, kış aylarında ise ıslak çayırlarla, sulak alanları tercih ediyor.
Bu şekilde bulundukları bölgelerde kısa süreli göçler gerçekleştiren dağ incir kuşu, bünyesinde barındırdığı biyoçeşitlilikle 2015'te UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde 13 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi.
Dağ incir kuşu, küçük su birikintilerindeki böcek ve larvalarla, bazen de uçan böcekleri havada avlayarak besleniyor. Küçük bir ötücü kuş olan dağ incir kuşu, en son 11 Ocak 2009 yılında Dicle Vadisi'nde görüntülenmişti.
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