https://tr.sputniknews.com/20220313/disisleri-bakanligi-erbile-bu-sabah-balistik-fuzelerle-yapilan-saldirilari-kiniyoruz-1054679109.html
Dışişleri Bakanlığı: Erbil'e bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Erbil'e bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e bu sabah gerçekleştirilen füzeli saldırıları kınadığını belirten bir mesaj... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T11:26+0300
2022-03-13T11:26+0300
2022-03-13T11:31+0300
dünya
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
kürdistan
iran
abd
başkonsolosluk
saldırı
füze
kınama
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Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü.Füzeli saldırılar sonucunda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220313/erbildeki-abd-konsolosluguna-fuze-saldirisi-duzenlendi-1054673515.html
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ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kürdistan, iran, abd, başkonsolosluk, saldırı, füze, kınama, dışişleri
Dışişleri Bakanlığı: Erbil'e bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz
11:26 13.03.2022 (güncellendi: 11:31 13.03.2022) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e bu sabah gerçekleştirilen füzeli saldırıları kınadığını belirten bir mesaj paylaştı.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü.
Füzeli saldırılar sonucunda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.