Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü
02:22 13.03.2022 (güncellendi: 03:55 13.03.2022)
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresindeki yerleşim yerleri çok sayıda füze ile hedef alındı. Saldırıda şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.
Gece saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’e çok sayıda füze atıldı. Erbil havalimanı civarı, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınları ile Molla Omer Köyü ve çevresine ondan fazla füze isabet ettiği açıklandı.
ABD Başkonsolosluğuna yakın bulunması nedeniyle Kurdistan 24 televizyon kanalında da maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Hirişa ser Hewlêrê, @kurdistan24tv pic.twitter.com/UIcPxRr2fu— Chiya Sharif MP (@ChiyaSharif) March 12, 2022
Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Erbil'deki Salahaddin'de bulunan ABD konsolosluğu ve Kurdistan 24 TV kanalı yakınlarına roketler düştü. Patlama sonucunda Kurdistan 24 TV kanalının binasında maddi hasar meydana geldi" bilgisini verdi.
Saldırının ardından koalisyona ait savaş uçakları bölge üzerinden denetim uçuşu yaptı.
A number of missiles were fired towards the US consulate in Erbil in northwestern #Iraq on Saturday night.https://t.co/oA73iQS71z— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 12, 2022
Sağlık Bakanı Berzenci: Ölüm veya yaralanma kaydedilmedi
IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı:
"Allah'a şükür, herhangi bir ölüm kaydedilmedi ve hastanelere herhangi bir yaralanma olayı gelmedi. Can kaybı olup olmadığını yakından takip ediyoruz"
'Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füze saldırısı düzenlendi' https://t.co/KzweXhk1P2 pic.twitter.com/0n7zsooLJC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 12, 2022
Reuters haber ajansına konuşan Erbil'deki ABD'li bir askeri yetkili de roket saldırılarında ABD'nin askeri güçlerinin zarar görmediğini aktardı.
Vali Hoşnav: Hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havalimanı mı bilinmiyor
Kente birkaç füze düştüğünü doğrulayan Erbil Valisi Omid Hoşnav, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirerek, 'hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havalimanı mı olduğunun bilinmediğini' belirtti.
Erbil'de roketli saldırı:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 13, 2022
🔶 Sağlık Bakanı Berzenci: Herhangi bir ölüm veya yaralanma kaydedilmedi
🔶Vali Hoşnav: Hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havaalanı mı bilinmiyor https://t.co/KzweXh2qqs pic.twitter.com/6NpOKqh8we
Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.
IKBY Başbakanı Barzani'den açıklama
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani sosyal medya hesabı üzerinden Erbil’e yönelik saldırıya ilişkin bir mesaj paylaştı.
“Erbil korkaklara karşı boyun eğmez!” diyen Barzani, “Erbil’de bir kaç yere yönelik terör saldırısını kınıyorum. Kahraman ve direnişçi Erbil halkından müsterih olmalarını ve güvenlik güçlerinin uyarılarına uymalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.