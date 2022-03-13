https://tr.sputniknews.com/20220313/erbildeki-abd-konsolosluguna-fuze-saldirisi-duzenlendi-1054673515.html

Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresindeki yerleşim yerleri çok sayıda füze ile hedef alındı. Saldırıda şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T02:22+0300

2022-03-13T02:22+0300

2022-03-13T03:55+0300

irak

erbil

abd

dünya

füze saldırısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043817904_0:170:3073:1898_1920x0_80_0_0_e7a6ce0747b5bf8410d48620a96b2d61.jpg

Gece saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’e çok sayıda füze atıldı. Erbil havalimanı civarı, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınları ile Molla Omer Köyü ve çevresine ondan fazla füze isabet ettiği açıklandı.ABD Başkonsolosluğuna yakın bulunması nedeniyle Kurdistan 24 televizyon kanalında da maddi hasar meydana geldiği belirtildi.Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Erbil'deki Salahaddin'de bulunan ABD konsolosluğu ve Kurdistan 24 TV kanalı yakınlarına roketler düştü. Patlama sonucunda Kurdistan 24 TV kanalının binasında maddi hasar meydana geldi" bilgisini verdi.Saldırının ardından koalisyona ait savaş uçakları bölge üzerinden denetim uçuşu yaptı.Sağlık Bakanı Berzenci: Ölüm veya yaralanma kaydedilmediIKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı:Reuters haber ajansına konuşan Erbil'deki ABD'li bir askeri yetkili de roket saldırılarında ABD'nin askeri güçlerinin zarar görmediğini aktardı.Vali Hoşnav: Hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havalimanı mı bilinmiyorKente birkaç füze düştüğünü doğrulayan Erbil Valisi Omid Hoşnav, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirerek, 'hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havalimanı mı olduğunun bilinmediğini' belirtti.Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.IKBY Başbakanı Barzani'den açıklamaIKBY Başbakanı Mesrur Barzani sosyal medya hesabı üzerinden Erbil’e yönelik saldırıya ilişkin bir mesaj paylaştı. “Erbil korkaklara karşı boyun eğmez!” diyen Barzani, “Erbil’de bir kaç yere yönelik terör saldırısını kınıyorum. Kahraman ve direnişçi Erbil halkından müsterih olmalarını ve güvenlik güçlerinin uyarılarına uymalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

irak

erbil

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, erbil, abd, füze saldırısı