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https://tr.sputniknews.com/20220313/erbildeki-abd-konsolosluguna-fuze-saldirisi-duzenlendi-1054673515.html
Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü
Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresindeki yerleşim yerleri çok sayıda füze ile hedef alındı. Saldırıda şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T02:22+0300
2022-03-13T03:55+0300
irak
erbil
abd
dünya
füze saldırısı
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Gece saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’e çok sayıda füze atıldı. Erbil havalimanı civarı, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınları ile Molla Omer Köyü ve çevresine ondan fazla füze isabet ettiği açıklandı.ABD Başkonsolosluğuna yakın bulunması nedeniyle Kurdistan 24 televizyon kanalında da maddi hasar meydana geldiği belirtildi.Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Erbil'deki Salahaddin'de bulunan ABD konsolosluğu ve Kurdistan 24 TV kanalı yakınlarına roketler düştü. Patlama sonucunda Kurdistan 24 TV kanalının binasında maddi hasar meydana geldi" bilgisini verdi.Saldırının ardından koalisyona ait savaş uçakları bölge üzerinden denetim uçuşu yaptı.Sağlık Bakanı Berzenci: Ölüm veya yaralanma kaydedilmediIKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı:Reuters haber ajansına konuşan Erbil'deki ABD'li bir askeri yetkili de roket saldırılarında ABD'nin askeri güçlerinin zarar görmediğini aktardı.Vali Hoşnav: Hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havalimanı mı bilinmiyorKente birkaç füze düştüğünü doğrulayan Erbil Valisi Omid Hoşnav, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirerek, 'hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havalimanı mı olduğunun bilinmediğini' belirtti.Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.IKBY Başbakanı Barzani'den açıklamaIKBY Başbakanı Mesrur Barzani sosyal medya hesabı üzerinden Erbil’e yönelik saldırıya ilişkin bir mesaj paylaştı. “Erbil korkaklara karşı boyun eğmez!” diyen Barzani, “Erbil’de bir kaç yere yönelik terör saldırısını kınıyorum. Kahraman ve direnişçi Erbil halkından müsterih olmalarını ve güvenlik güçlerinin uyarılarına uymalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.
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irak, erbil, abd, füze saldırısı

Erbil'deki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

02:22 13.03.2022 (güncellendi: 03:55 13.03.2022)
© REUTERSIrak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi
Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© REUTERS
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ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresindeki yerleşim yerleri çok sayıda füze ile hedef alındı. Saldırıda şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.
Gece saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’e çok sayıda füze atıldı. Erbil havalimanı civarı, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınları ile Molla Omer Köyü ve çevresine ondan fazla füze isabet ettiği açıklandı.
ABD Başkonsolosluğuna yakın bulunması nedeniyle Kurdistan 24 televizyon kanalında da maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Erbil'deki Salahaddin'de bulunan ABD konsolosluğu ve Kurdistan 24 TV kanalı yakınlarına roketler düştü. Patlama sonucunda Kurdistan 24 TV kanalının binasında maddi hasar meydana geldi" bilgisini verdi.
Saldırının ardından koalisyona ait savaş uçakları bölge üzerinden denetim uçuşu yaptı.

Sağlık Bakanı Berzenci: Ölüm veya yaralanma kaydedilmedi

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı:

"Allah'a şükür, herhangi bir ölüm kaydedilmedi ve hastanelere herhangi bir yaralanma olayı gelmedi. Can kaybı olup olmadığını yakından takip ediyoruz"

Reuters haber ajansına konuşan Erbil'deki ABD'li bir askeri yetkili de roket saldırılarında ABD'nin askeri güçlerinin zarar görmediğini aktardı.

Vali Hoşnav: Hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havalimanı mı bilinmiyor

Kente birkaç füze düştüğünü doğrulayan Erbil Valisi Omid Hoşnav, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirerek, 'hedefin ABD konsolosluğu mu yoksa Erbil Uluslararası Havalimanı mı olduğunun bilinmediğini' belirtti.
Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

IKBY Başbakanı Barzani'den açıklama

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani sosyal medya hesabı üzerinden Erbil’e yönelik saldırıya ilişkin bir mesaj paylaştı.
“Erbil korkaklara karşı boyun eğmez!” diyen Barzani, “Erbil’de bir kaç yere yönelik terör saldırısını kınıyorum. Kahraman ve direnişçi Erbil halkından müsterih olmalarını ve güvenlik güçlerinin uyarılarına uymalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.
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