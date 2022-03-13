https://tr.sputniknews.com/20220313/eski-abd-baskani-obamanin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1054687818.html

Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kovid-19'a yakalandı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T23:29+0300

2022-03-13T23:29+0300

2022-03-13T23:29+0300

koronavirüs

barack obama

abd

koronavirüs

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Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız, onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu, aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220309/eski-israil-basbakani-netanyahu-koronaviruse-yakalandi-1054572558.html

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barack obama, abd, koronavirüs