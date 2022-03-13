https://tr.sputniknews.com/20220313/fenerbahce-deplasmanda-karsilastigi-alanyasporu-5-2-maglup-etti-1054686314.html
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T21:14+0300
2022-03-13T21:14+0300
2022-03-13T21:14+0300
spor
fenerbahçe
spor toto süper lig
mesut özil
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Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe 5-2 kazandı.Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rossi, 50. dakikada penaltıdan Mesut Özil, 78. dakikada Arda Güler, 90. dakikada Pelkas ve 90+5. dakikada Berisha kaydetti.Alanyaspor'un gollerini ise 53. ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl attı.Fenerbahçe'de oyuna 74. dakikada Mesut Özil'in yerine dahil olan Arda Güler, şans bulduğu kısa sürede 1 gol ve 1 asist üreterek galibiyette büyük rol oynadı.Bu sonucun ardından oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe 50 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Ligde iki maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 46 puanda kaldı.Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Fenerbahçe ise Konyaspor'u konuk edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220312/tffden-ali-kocun-aciklamalarina-yanit-1054665000.html
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fenerbahçe, spor toto süper lig, mesut özil
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.
Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe 5-2 kazandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rossi, 50. dakikada penaltıdan Mesut Özil, 78. dakikada Arda Güler, 90. dakikada Pelkas ve 90+5. dakikada Berisha kaydetti.
Alanyaspor'un gollerini ise 53. ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl attı.
Fenerbahçe'de oyuna 74. dakikada Mesut Özil'in yerine dahil olan Arda Güler, şans bulduğu kısa sürede 1 gol ve 1 asist üreterek galibiyette büyük rol oynadı.
Bu sonucun ardından oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe 50 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Ligde iki maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 46 puanda kaldı.
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Fenerbahçe ise Konyaspor'u konuk edecek.