https://tr.sputniknews.com/20220313/fransada-cumhurbaskani-adayi-asiri-sagci-zemmour-yumurtali-saldiriya-ugradi-1054672473.html

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour yumurtalı saldırıya uğradı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour yumurtalı saldırıya uğradı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, Moissac kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

fransa

moissac

eric zemmour

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Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı.Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürüldü.Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin hangi tarafta olduğunu görüyoruz. Demokratik münazarayı kabul etmeyen insanlar var. dedi.Zemmour, Moissac'ın, ulusal düzeyde yapacaklarının laboratuvarı olduğunu ifade etti.Diğer yandan, Montauban Savcılığından yapılan açıklamada, saldırganın emekli çiftçi ve oğlunun engelli olduğu belirtildi.Saldırganın bu eylemi, engelli çocukların okullarda eğitim görmemesi gerektiğini savunan Zemmour'a tepki göstermek için gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılan açıklamada, saldırganın 14 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

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fransa, moissac , eric zemmour