https://tr.sputniknews.com/20220313/gulsen-ne-tepkisi-ben-sadece-konser-veriyorum-1054677122.html
Gülşen: Ne tepkisi, ben sadece konser veriyorum
Gülşen: Ne tepkisi, ben sadece konser veriyorum
Son zamanlarda sahne kıyafetleri nedeniyle bazı kesimlerce eleştirilen ve son şarkısı Lolipop ile gündeme gelen şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu hakkında... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T07:49+0300
2022-03-13T07:49+0300
2022-03-13T07:49+0300
yaşam
gülşen
lolipop
şarkı
klip
tepki
açıklama
ozan çolakoğlu
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Gülşen’in son teklisi 'Lolipop' dün yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine ise “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/orhan-gencebay-ozur-diledi-gulsen-benim-evladimdir-1053990482.html
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gülşen, lolipop, şarkı, klip, tepki, açıklama, ozan çolakoğlu
Gülşen: Ne tepkisi, ben sadece konser veriyorum
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Son zamanlarda sahne kıyafetleri nedeniyle bazı kesimlerce eleştirilen ve son şarkısı Lolipop ile gündeme gelen şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu hakkında soruya “Ne tepkisi? Ben sadece konser veriyorum” dedi.
Gülşen’in son teklisi 'Lolipop' dün yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.
Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun. Ben işime konsantreyim.”
Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine ise “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu” dedi.