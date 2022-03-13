https://tr.sputniknews.com/20220313/gulsen-ne-tepkisi-ben-sadece-konser-veriyorum-1054677122.html

Gülşen: Ne tepkisi, ben sadece konser veriyorum

Gülşen: Ne tepkisi, ben sadece konser veriyorum

Son zamanlarda sahne kıyafetleri nedeniyle bazı kesimlerce eleştirilen ve son şarkısı Lolipop ile gündeme gelen şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu hakkında... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T07:49+0300

2022-03-13T07:49+0300

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yaşam

gülşen

lolipop

şarkı

klip

tepki

açıklama

ozan çolakoğlu

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Gülşen’in son teklisi 'Lolipop' dün yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine ise “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/orhan-gencebay-ozur-diledi-gulsen-benim-evladimdir-1053990482.html

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gülşen, lolipop, şarkı, klip, tepki, açıklama, ozan çolakoğlu