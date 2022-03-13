https://tr.sputniknews.com/20220313/gurbulakta-rekor-agirlikta-metamfetamin-ele-gecirildi-1054672061.html
Gürbulak'ta rekor ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak'ta rekor ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş, Gürbulak'ta 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T00:11+0300
2022-03-13T00:11+0300
2022-03-13T00:09+0300
türkiye
metamfetamin
muş
ticaret
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.1 kişi gözaltına alındıÖte yandan, olaya ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında uyuşturucunun bulunduğu TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.
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metamfetamin, muş, ticaret
Gürbulak'ta rekor ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi
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Bakan Muş, Gürbulak'ta 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
1 kişi gözaltına alındı
Öte yandan, olaya ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında uyuşturucunun bulunduğu TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.