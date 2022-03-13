https://tr.sputniknews.com/20220313/gurbulakta-rekor-agirlikta-metamfetamin-ele-gecirildi-1054672061.html

Gürbulak'ta rekor ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi

Gürbulak'ta rekor ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi

Bakan Muş, Gürbulak'ta 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T00:11+0300

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türkiye

metamfetamin

muş

ticaret

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.1 kişi gözaltına alındıÖte yandan, olaya ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında uyuşturucunun bulunduğu TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

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metamfetamin, muş, ticaret