https://tr.sputniknews.com/20220313/ibb-baskani-imamoglu-calisanlarimizin-ucretlerinde-yuzde-5444-oraninda-artisa-gidiyoruz-1054686000.html
İBB Başkanı İmamoğlu: Çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa gidiyoruz
İBB Başkanı İmamoğlu: Çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa gidiyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T20:16+0300
2022-03-13T20:16+0300
2022-03-13T20:18+0300
ekonomi
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
zam
maaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053063339_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_4d952a46e300516590046a54f6c283c7.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçilere ek zam müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053063339_77:0:594:388_1920x0_80_0_0_4263341c4015d6d63701d97d2b7ffa90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), zam, maaş
İBB Başkanı İmamoğlu: Çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa gidiyoruz
20:16 13.03.2022 (güncellendi: 20:18 13.03.2022) Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa gidiyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçilere ek zam müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:
“İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun.”