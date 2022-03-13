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İBB Başkanı İmamoğlu: Çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa gidiyoruz
İBB Başkanı İmamoğlu: Çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa gidiyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
zam
maaş
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçilere ek zam müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), zam, maaş

İBB Başkanı İmamoğlu: Çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa gidiyoruz

20:16 13.03.2022 (güncellendi: 20:18 13.03.2022)
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde yüzde 54.44 oranında artışa gidiyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçilere ek zam müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:
“İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun.”
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