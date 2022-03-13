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https://tr.sputniknews.com/20220313/ikby-erbile-fuze-saldirisinda-1-kisinin-hafif-yaralandigini-duyurdu-1054676657.html
IKBY, Erbil'e füze saldırısında 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu
IKBY, Erbil'e füze saldırısında 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'e yönelik füze saldırısı sonucu bir vatandaşın hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T07:06+0300
2022-03-13T07:06+0300
dünya
erbil
füze
saldırı
ölü
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
abd
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IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından Erbil'e yönelik füzeli saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, saldırı sonucu bazı bina ve evlerde hasar meydana geldiği ancak can kaybının yaşanmadığı duyurularak, bir vatandaşın ise hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" denilmişti.Saldırının 'doğudan yönlendirildiği' ifade edilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedilmişti.IKBY Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'deki çok sayıda saldırı füzelerle gerçekleştirildi ve füzelerin hiçbiri Erbil'de inşaatı devam eden yeni ABD konsolosluğuna isabet etmedi. Ancak yerleşkenin etrafındaki alanlar füzelerle vuruldu" ifadelerine yer vermişti.Ayrıca, Erbil merkezli yayın kuruluşu Kurdistan 24'te yer alan habere göre, televizyon kanalının yakınlarına düşen füzeler nedeniyle hasar oluştuğu kaydedilmişti.Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki uçuşların ise normal şekilde devam ettiği duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220313/erbildeki-abd-konsolosluguna-fuze-saldirisi-duzenlendi-1054673515.html
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erbil, füze, saldırı, ölü, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), abd

IKBY, Erbil'e füze saldırısında 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu

07:06 13.03.2022
© AAErbil - Füze Saldırısı
Erbil - Füze Saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'e yönelik füze saldırısı sonucu bir vatandaşın hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı.
IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından Erbil'e yönelik füzeli saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, saldırı sonucu bazı bina ve evlerde hasar meydana geldiği ancak can kaybının yaşanmadığı duyurularak, bir vatandaşın ise hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.
IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.
Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" denilmişti.
Saldırının 'doğudan yönlendirildiği' ifade edilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedilmişti.
IKBY Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'deki çok sayıda saldırı füzelerle gerçekleştirildi ve füzelerin hiçbiri Erbil'de inşaatı devam eden yeni ABD konsolosluğuna isabet etmedi. Ancak yerleşkenin etrafındaki alanlar füzelerle vuruldu" ifadelerine yer vermişti.
Ayrıca, Erbil merkezli yayın kuruluşu Kurdistan 24'te yer alan habere göre, televizyon kanalının yakınlarına düşen füzeler nedeniyle hasar oluştuğu kaydedilmişti.
Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki uçuşların ise normal şekilde devam ettiği duyurulmuştu.
Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füzeli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
DÜNYA
Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füzeli saldırı
02:22
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