https://tr.sputniknews.com/20220313/ikinci-el-araba-satislarinda-durgunluk-sadece-50-100-bin-bandindaki-arabalarda-cok-az-satis-var-1054682106.html

İkinci el araba satışlarında durgunluk: ‘Sadece 50-100 bin bandındaki arabalarda çok az satış var’

İkinci el araba satışlarında durgunluk: ‘Sadece 50-100 bin bandındaki arabalarda çok az satış var’

Pandemi ile birlikte satışları artan ikinci el otomobil piyasasında satıcılar işlerin son zamanlarda durgun gitmesinden şikayetçi. Galerici Ok “Şu anda sadece... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T15:05+0300

2022-03-13T15:05+0300

2022-03-13T15:05+0300

ekonomi

türkiye

ikinci el otomobil

durgunluk

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Kovid-19 salgını ile birlikte zaman zaman astronomik rakamlara satılan 2. el otomobillerde işlerin durgunlaştığı belirtiliyor.Dünya’nın aktardığına göre, Samsun 2. El Otomobil Pazarı’ndaki satıcılar iş olmamasından şikayetçi. İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren otomobil satıcısı Samet Işık, “Orta miktarda arabalar satılıyor ama pahalı arabalar hiç satılamıyor. Ben pazara araba satmak için geldim. 1989 model Renault Toros’u satmaya çalışıyorum. 1990’da trafiğe çıktı. Arabaya 45 bin TL fiyat yazdık. Soran oluyor ama fiyatlar şu anda çok uçuk. Bana bu araba için 43 bin TL teklif ettiler ama 45 bin TL’den daha aşağıya satmayacağım. Geçen sene bu arabalar 20-25 bin TL’ye satılıyordu” dedi.'En çok Broadway ve Tofaş arabalara ilgi gösteriliyor'Orta sınıf araç fiyat bandının 200 bin TL ve üstüne çıktığına dikkat çeken galerici Berkcan Ok ise şunları kaydetti:

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türkiye, ikinci el otomobil, durgunluk