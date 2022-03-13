https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-barosu-hayvan-haklari-merkezinden-yildiz-tilbe-hakkinda-suc-duyurusu-1054682834.html
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
"Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağdı. İstanbul... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T15:46+0300
2022-03-13T15:46+0300
2022-03-13T15:46+0300
yaşam
yıldız tilbe
sokak hayvanları
suç duyurusu
istanbul barosu
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Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımları kamuoyunun gündeminde olmayı sürdürüyor. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" demişti.Şarkıcının bu sözlerine kısa sürede sosyal medyadan tepki geldi. Aralarında ünlülerin de olduğu yüzlerce kişi, Tilbe’yi ifadelerinden dolayı kınadı.İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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yıldız tilbe, sokak hayvanları, suç duyurusu, istanbul barosu
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
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"Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağdı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımları kamuoyunun gündeminde olmayı sürdürüyor. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" demişti.
Şarkıcının bu sözlerine kısa sürede sosyal medyadan tepki geldi. Aralarında ünlülerin de olduğu yüzlerce kişi, Tilbe’yi ifadelerinden dolayı kınadı.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”