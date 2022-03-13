https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-barosu-hayvan-haklari-merkezinden-yildiz-tilbe-hakkinda-suc-duyurusu-1054682834.html

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

"Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağdı. İstanbul... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T15:46+0300

2022-03-13T15:46+0300

2022-03-13T15:46+0300

yaşam

yıldız tilbe

sokak hayvanları

suç duyurusu

istanbul barosu

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Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımları kamuoyunun gündeminde olmayı sürdürüyor. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" demişti.Şarkıcının bu sözlerine kısa sürede sosyal medyadan tepki geldi. Aralarında ünlülerin de olduğu yüzlerce kişi, Tilbe’yi ifadelerinden dolayı kınadı.İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

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yıldız tilbe, sokak hayvanları, suç duyurusu, istanbul barosu